Libya'da İsrail ile 'temas' nedeniyle protestolar üzerine dışişleri bakanı açığa alındı

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28 Ağustos 2023, 10:21 +03 Güncelleme 14 dakika önce

Libya Başbakanı, İsrailli mevkidaşıyla gayrıresmi bir görüşme yapan Dışişleri Bakanı Najla el Manguş’u açığa aldı.

Trablus yönetimi Filistin davasını desteklediğinden ve İsrail’i tanımadığından, El Manguş’un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi protestolara yol açtı

Eli Cohen, El Manguş ile görüşmesini ilişki kurmakta tarihi bir ilk adım olarak tanımladı.

İsrail, Arap ve çoğunluğu Müslüman daha çok sayıda ülkeyle yakın ilişki kurmak istiyor ve bu ülkelere petrol zengini Libya da dahil.

Ancak ülkenin üç farklı bölgesini temsil eden Libya başkanlık konseyi, İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin yasadışı olduğunu açıkladı.

Parlamentodaki Başkanlık Ofisi El Manguş’u vatana ihanetle suçlarken, Başbakan Abdül Hamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı hakkında soruşturma başlattı.

Cohen, Manguşi ile Roma’da düzenlenen bir zirve çerçevesinde şansa görüştüklerini ve “iki ülke arasındaki ilişkilerin müthiş potansiyelini ele aldıklarını” söyledi.

Cohen, insani meselelerde İsrail yardımı, tarım, su yönetimi ve Libya’daki Yahudi mirasının korunmasının önemini görüştüklerini belirtti.

Libya Dışişleri Bakanlığı ise El Manguş’un İsrailli temsilcilerle görüşmeyi reddettiğini, yaşananın ise İtalyan Dışişleri Bakanlığı’ndaki “hazırlıksız ve ayaküstü bir karşılaşma” olduğunu savundu.

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Açıklamada ayrıca, karşılaşmada herhangi bir meselenin ele alınmadığı, uzlaşma ya da müzakerede bulunulmadığı da vurgulandı.

Görüşme haberinden sonra başkent Trablus’ta ve diğer bazı şehirlerde protesto eylemleri yapılmıştı. Eylemlerde yollar kapatılmış, lastik yakılmış ve eylemciler Filistin bayrakları sallamıştı.

Trablus’ta uluslararası toplumca tanınan geçici hükümeti ve doğudaki rakip yönetimiyle Libya yıllardır kaos içinde.

İsrail’in Arap ve Müslüman ülkelerle diplomatik ilişki kurma çabaları 2020 Abraham Anlaşmalarıyla başlamıştı.