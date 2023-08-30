Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 7. maçını da kazanarak CEV Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale kaldı.

Filenin Sultanları çeyrek finaldeki rakibi Polonya’yı 3-0’la geçti.

İlk sette skor 25-23 olurken ikinci set 25-22, üçüncü set ise 25-18’lik sonuçlarla tamamlandı.

Gruplarda yalnızca Çekya’ya bir set veren Türkiye, grupların ardından da yalnızca son 16 turunda Belçika’ya bir set kaybetti.

Böylece Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda 5. kez üst üste yarı finale yükselmiş oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Melissa Vargas maçın yıldızlarındandı

Milli Takım’ın yarı finaldeki rakibi İtalya olacak.

İtalya da grubundaki tüm maçları kazanırken hiç set vermemeyi de başarmıştı.

Turnuvanın güçlü ekiplerinden İtalya, son 16’da İspanya’yı, dünkü çeyrek final maçında da Fransa’yı 3-0’la geçerek turnuvada bu aşamaya kadar set kaybetmeden gelen tek takım oldu.