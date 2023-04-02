AKP Grup Başkanvekili Turan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a tepki: 'Sadece işinize odaklansanız artık'

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20 dakika önce

6 Şubat depremlerinden bu yana eleştirilerin odağında bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kırık'ın komedyen Şahan Gökbakar ile yaşadığı Twitter polemiğine AKP'den tepki geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kızılay Başkanı Kınık'ın Şahan Gökbakar'a verdiği yanıtı alıntılayarak şunları yazdı:

"Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!"

Kınık, söz konusu tweet'inde Gökbakar'a yönelik olarak, "Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmariste birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti" demişti.

Kınık ile Gökbakar arasında polemik uzun süredir devam ediyordu. Şahan Gökbakar, Kerem Kınık'a istifa çağrısı yapıyordu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kerem Kınık 6 Şubat depremleri sonrası eleştirilerin yöneldiği isimlerden.

'Adım Şahan Gökbakar, komedyenim'

Komedyen Şahan Gökbakar ise AKP'li Bülent Turan'ın ifadelerine yanıt verdi:

"Ben Recep İvedik tiplemesi değilim. Adım Şahan Gökbakar. Komedyenim. Sizi, 'Osman Öcalan TRT'ye çıkmadı, TRT Kürdiye çıktı' diyerek hepimize kahkaha attıran mükemmel şakanızdan tanıyorum."

Kınık'ın TBMM'deki sunumu

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı Ahbap derneğine 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara deden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.

Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.

27 Mart'ta Meclis Deprem Araştırma Komisyonuna sunum yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık , Ahbap'a yapılan çadır satışından haberi olmadığını söyledi.

Uluslararası Göç Kurumu için üretilen çadırların deprem olunca Ahbap için iktisadi kuruluş satışı yapıldığını aktaran Kınık, "Bana sorsalar bunu yapmazdım" ifadelerini kullandı.

5 yerden maaş aldığı iddialarını da yalanlayan Kınık, kan satışı iddiaları için ise "Kan alınıp satılamaz. Hizmet maliyetini SGK ödemektedir. Parayla kan kesinlikle satılamaz kanuna aykırıdır." diye konuştu.