Şampiyon Galatasaray ezeli rekabette de üstün: Galatasaray 3 - Fenerbahçe 0

48 dakika önce

Şampiyon Galatasaray, derbide de Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü sürdürdü ve ezeli rekabetin son maçında 3-0 galip geldi.

Galatasaray'ın golleri 28 ve 71'inci dakikada Zaniolo'dan gelirken, takımın golcüsü Icardi de 71. dakikada sarı kırmızılaarın ikinci golünü attı.

İstatistiklerle ezeli rekabet

17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü var.