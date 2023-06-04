Şampiyon Galatasaray ezeli rekabette de üstün: Galatasaray 3 - Fenerbahçe 0
Şampiyon Galatasaray, derbide de Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü sürdürdü ve ezeli rekabetin son maçında 3-0 galip geldi.
Galatasaray'ın golleri 28 ve 71'inci dakikada Zaniolo'dan gelirken, takımın golcüsü Icardi de 71. dakikada sarı kırmızılaarın ikinci golünü attı.
İstatistiklerle ezeli rekabet
17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü var.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 397. kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında 114 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 148-126, gol sayısında ise 540-493 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi.
Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.