FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Böylelikle banka, faizi son 16 yılın en yüksek seviyesine yükseltmiş oldu.

Fed, bununla beraber faizi son 14 ayda 10’uncu kez yükseltme kararı aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada “Enflasyonu hedefe döndürmekte kararlıyız, önümüzde uzun bir yol var” dedi.

Bankanın söz konusu faiz yükseltme hamleleri, dünyanın en büyük ekonomisinde borçlanma maliyetlerini keskin bir şekilde yükseltti ve başta konut olmak üzere pek çok sektörde yavaşlamaya neden oldu.

Mart 2022'de faiz artırımına giden Fed’le birlikte Avrupa’nın çeşitli merkez bankaları da benzer hamleler yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise, dünya merkez bankalarının aksine faizi bir süredir aralıklarla düşürüyor. Son olarak ise Mart ayında politika faizini yüzde 8,5'te sabit tuttu.

Faizi yükseltmek, ev almayı ya da herhangi bir şekilde bir işletme için kredi çekmeyi zorlaştıran bir faktör. Yetkililer bu maliyetleri artırarak talebin düşmesini ve artan fiyatların düşmesini bekliyor.

Fed’in bu hamleleriyle birlikte ABD'deki fiyat artışları da yavaşlama işaretleri gösteriyor.

Mart ayında enflasyon yaklaşık iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 5 seviyesinde kaldı. Fed’in yüzde 2’lik hedefi için ise hala yüksek durumda.

EY-Parthenon'un baş ekonomisti Gregory Daco, ekonomideki yavaşlamanın giderek arttığına işaret ederek "Bugün ekonomide resesyon korkusu çok fazla var" dedi ve şöyle devam etti:

“Enflasyon savaşının bittiğini düşünmüyorum, ancak kademeli olarak enflasyonun düştüğünü gördüğümüz bir durumdayız. Ama aynı zamanda faiz oranlarının yükseldiği ve bu nedenle iş faaliyetlerini kısıtlanabileceği bir ortamdayız. Bu da önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da düşmesine yol açacaktır."