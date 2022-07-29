İstilacı türler araştırması: Ağaç yılanları ve boğa kurbağaları küresel ekonomiye 16,3 milyar dolar zarar verdi

Kaynak, Getty Images

29 Temmuz 2022, 12:48 +03 Güncelleme 32 dakika önce

Amerikan boğa kurbağaları ve kahverengi ağaç yılanlarının 1986’dan beri küresel ekonomiye 16,3 milyar dolar zarar verdikleri belirtildi.

Bu bulgu, sonuçları bilim dergisi Scientific Reports’ta yayımlanan ve istilacı türlerin verdiği zarara odaklanan bir araştırmada yer aldı.

Araştırmada bu iki türün ekolojik sisteme verdiği zararın yanı sıra tarlaları istila ettiği ve büyük çaplı elektrik kesintilerine yol açtığı kaydediliyor.

Batı Pasifik’teki Guam ve Marianna Adaları’nda kontrolsüz bir şekilde çoğalan kahverengi ağaç yılanlarının tek başına ekonomiye verdiği zararın 10,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmanın yazarlarından Ismael Soto, bu adalara yılanların Güney Pasifik’ten Amerikan askerlerini taşıyan uçaklarla geldiğini söylüyor.

Sadece 50 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğinde olmasına karşın Guam’da 2 milyondan fazla ağaç yılanının yaşadığı tahmin ediliyor.

Guam ormanlarında dönüm başına 20 yılan düştüğü tahmin ediliyor. Ağaç yılanlarının adaya gelişinden sonra Guam’a özgü 12 kuş türünden 10’un neslinin tükendiği belirtiliyor.

Kaynak, Getty Images

Amerikan boğa kurbağaları ise kendi türünden diğer kurbağalar dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi yiyor.

Avrupa’da bu kurbağaların yayılmasını engellemek için yüksek maliyetli programlar uygulanmıştı.

30 santimetre büyüklük ve yarım kilo ağırlığa ulaşabilen bu hayvanların üreme alanlarına özel çitler çekilmişti.

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan bir raporda Almanya’da sadece beş gölete çekilen çitlerin Almanya’ya 270 bin euroya mal olduğu belirtilmişti.

Coqui kurbağaları da başka bir yolla ekonomiye zarar veriyor. Çiftleşme döneminde aşırı derecede yüksek ses çıkaran bu hayvanların yaşadıkları bölgelerde emlak fiyatları düşüyor.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bulguların hükümetleri gelecekte istilacı türlerin kontrolü ve biyogüvenlik önlemlerine daha fazla yatırım yapmaya sevk etmesini umduklarını söylüyor.