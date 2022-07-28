Rusya gazı kıstı, Avrupa’da fiyatlar yüzde 2 arttı

45 dakika önce

Noor Nanji, BBC News Ekonomi Muhabiri

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, UEA Başkanı Fatih Birol bu kış kıtada ciddi gaz kesintileri yaşanabileceğini söyledi

Rusya’nın Almanya’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında akış miktarını kapasitenin yüzde 40’ından 20’sine düşürmesinin ardından Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 2 civarında arttı.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol bu kış kıtada gaz kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bugünkü artışla girlikte kıtada gaz fiyatları, işgalin başladığı dönemden sonra en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

İşgal öncesinde Almanya doğalgaz ihtiyacının yarısını bu boru hattından karşılıyordu. İşgalin ardından bu, ihtiyacın çeyreğine düştü.

Polonya ise Norveç’ten gelen boru hattının açılmasıyla birlikte yıl sonuna kadar Rus gazını kullanmayı tamamen bırakacaklarını duyurdu.

Polonya Başbakanı Morawiecki “Rusya bize, Almanya’ya yaptığı gibi şantaj yapamayacak” dedi.

Avrupa’da gaz fiyatları MW başına 204,8 euro ile, 8 Mart’taki tüm zamanların zirvesi olan 210 euroya yaklaştı.

İngiltere’deki gaz fiyatı ise yüzde 7 artışla geçen yılın aynı döneminin altı katına çıktı.

BBC’ye konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol “Doğal gaz tüketiminde ciddi bir azaltma yapılmazsa bu kış Avrupa’da ciddi gaz kesintileri görebiliriz” dedi.

Birol, hükümetleri acilen gaz yerine başka kaynaklara yönelmeye ve kışın kesinti yaşanması durumunda da bunun ekonomiye etkisini azaltacak önlemler almaya davet etti.

Analiz: Dharshini David, Küresel Ticaret Muhabiri

Avrupa Birliği kışa kadar doğalgaz rezervlerini artırmak için zamanla, yeni gaz kaynaklarına erişim için ise Çin’le yarışıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı ilk büyük küresel enerji krizine girdiğimiz uyarısında bulundu. Krizin merkezinde Avrupa olsa da Moskova’nın enerjiyi “silah olarak kullanmasının” etkisi dünya genelinde hissediliyor.

Analistler fiyatların daha da yükselebileceğini söylüyor.