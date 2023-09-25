30 yıllık firarın ardından yakalanan mafya babası Matteo Messina Denaro, hapiste öldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin RAI TV'ye katıldığı programda ekrana Matteo Messina Denaro yansıtıldı

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

50 dakika önce

İtalya’da 30 yıllık firarın ardından yıl başında yakalanan Sicilyalı mafya babası Matteo Messina Denaro, hapishanede kolon kanseri tedavisi görürken hayatını kaybetti.

61 yaşındaki Messina Denaro, Sicilya mafyası Cosa Nostra’nın kanlı saldırılarının baş faillerindendi. Hakkında birden fazla müebbet hapis kararı olan mafya babasının 1993’ten beri süren kaçışı, hastalığının etkisiyle geçen Ocak’ta son bulmuştu.

2020’de kolon kanserine yakalanan Messina Denaro 16 Ocak’ta, sahte isimle tedavi için gittiği hastanede düzenlenen operasyonla ele geçirilmişti.

Hakkındaki müebbet hapis cezalarını çekmek üzere Aquila kentinde özel güvenlikli cezaevine götürülen Messina Denaro, Eylül başından beri yoğun bakımda tedavi görüyordu. Aquila’daki San Salvatore Hastanesi’nde tutulan mafya liderinin geçen Cuma günü komaya girdiği açıklanmıştı.

İtalya basınına göre Messina Denaro hastanede bu sabaha karşı 3 sularında hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Messina Denaro’nun son anlarında kızı, yeğeni ve kız kardeşinin de Aquila’da oldukları belirtiliyor.

Matteo Messina Denaro, Cosa Nostra'nın kanlı saldırlarla ülkede terör estirdiği 1990'larda işlenen vahşi cinayetlerden, bombalı saldırılardan dolayı ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Bir mafya itirafçısının 12 yaşındaki oğlunun kaçırılarak 2 yıl rehin tutulması ve ardından öldürülerek asitle yok edilmesinde ve mafyayla mücadele savcıları Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino’ya düzenlenen suikastlarda da Messina Denaro önemli rol oynamıştı.

Messina Denaro, mafyanın katliamlar döneminin son patronu olarak biliniyordu.

50 kadar cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen Messina Denaro’nun "Öldürdüğüm insanlarla bir mezarlığı doldurabilirim" sözü hafızalarda.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Messina Denaro 16 Ocak’ta, sahte isimle tedavi için gittiği hastanede düzenlenen operasyonla yakalandı

‘Hasta olmasam yakalayamazdınız’

30 yıllık firarın ardından memleketi Sicilya’da yakalanması ise hastalığı sayesinde mümkün olmuştu. Güvenlik güçleri tarafından yapılan telefon dinlemelerinde, kaçak mafya liderinin yakınlarının ailede kanser olan birinden söz ettiği duyulmuştu. Ulusal sağlık sistemi veri tabanında yapılan incelemelerle Matteo Messina Denaro’nun özelliklerinde kanser tedavisi gören kişiler taranmış ve sonunda Palermo’daki La Maddalena kliniğinde Andrea Bonafede adıyla tedavi edilen kişinin Matteo Messina Denaro olduğu belirlenmişti.

Ocak ayında bu hastanede yakalanan Messina Denaro, cezaevinde verdiği ifadelerde hasta olmasa asla yakalanmayacağını da söylemişti.

İfadelerinden İtalya basınına yansıyanlara göre mafya lideri Şubat’ta savcılara konuşurken, ‘’Süpermenlik ya da küstahlık yapmak istemem ama hasta olmasaydım beni asla alamazdınız’’ demişti. Palermo Savcısı Maurizio de Lucia ise buna şöyle cevap vermişti: ‘’Öyle ya da böyle aldık.’’

Messina Denaro’nun mafyanın gizli servetiyle ilgili sırlara da hakim olduğu ancak bunları açıklamadığı belirtiliyor.