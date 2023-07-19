İngiltere'de Haziran ayı enflasyonu 'sürpriz seviyede' düşüşle yüzde 7,9 oldu

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, Haziran ayında enflasyon sürpriz bir düşüşle %7,9'a geriledi.

Mayıs ayında enflasyonu %8.7 olarak gerçekleşmişti.

Ekonomistler Haziran ayında %8,7’den %8,2'ye bir düşüş öngörmüştü. Enflasyonda tahmin edilenden daha fazla düşüş kaydedilmesi, iyiye gidişatın bir göstergesi olarak yorumlandı.

Sebep yakıt ve gıda fiyatlarındaki düşüş

Ulusal İstatistik Ofisi’nin baş ekonomisti Grant Fitzner BBC’ye yaptığı açıklamada, yakıt ve gıda fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu düşürdüğünü söyledi.

Fitzner, “Fakat G7 ülkeleri arasında hâlâ en yüksek enflasyona sahip ülke gibi görünüyoruz. Halen gidecek yolumuz var” dedi.

Gıda fiyatlarında da geçen yılın Haziran ayına göre daha yavaş bir artış gözlemlendi.

Ancak gıda ve alkolsüz içecek fiyatları bir miktar gerilese de yıllık enflasyon %17,3'lük artışla yüksek seviyesini korudu.

Mayıs ayında enflasyon geçen yılın aynı ayına göre %8,7 olmuştu.

Hükümetten yıl sonuna kadar enflasyonu yarıya düşürme sözü

Enflasyonun %10’dan fazla olduğu Ocak ayında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yıl sonuna kadar enflasyonu yarıya düşürme sözü vermişti.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, son enflasyon rakamlarına ilişkin, “Enflasyon düşüyor ve geçen Mart ayından bu yana en düşük seviyesinde; ancak yüksek fiyatların aileler ve işletmeler için hâlâ büyük bir endişe kaynağı olduğunun farkındayız. Bu baskıyı hafifletmenin ve ekonomimizi yeniden büyütmenin en iyi ve tek yolu, bu yıl enflasyonu yarıya indirme planına bağlı kalmaktır" açıklamasını yaptı.

Ana muhalefet İşçi Partisi’nin Maliye Bakanı’nı denetlemekten sorumlu yetkilisi Rachel Reeves, fiyatların hâlâ keskin bir şekilde arttığını söyleyerek, ABD ve Avrupa ülkelerindeki durum göz önüne alındığında İngiltere’deki durumun “eşinin benzerinin olmadığını” kaydetti.

Reeves, enflasyonun düşürülmesi için şu tavsiyelerde bulundu:

“Birincisi, kendi enerji arzımızı yaratmalıyız, nükleer ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalıyız.

“İkincisi, Brexit anlaşması - ek denetimler ve düzenlemeler nedeniyle gıda fiyatları hiç olmadığı kadar yüksek. Mal ve hizmetlerin ülkeye girişini sağlamak için anlaşmayı iyileştirmeliyiz.

“Son olarak, insanların iş piyasasına kazandırılmasına yardım etmeliyiz. Covid’den önce çalışan onbinlerce insan şu an işsiz.”

İngiltere’de enflasyon geçen yıl 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da yaşam maliyetlerini yükseltti ve birçok kişiyi daha yüksek gıda fiyatları ve enerji faturalarıyla karşı karşıya bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası'nın görevlerinden biri enflasyonu hedeflenen oran olan %2’de tutmak.

Fiyat artışlarına yanıt olarak Merkez Bankası son dönemde faiz oranlarını artırdı, bu da borçlanma maliyetinin yükselmesi anlamına geliyor.

İnsanların harcayacak daha az parası olduğunda, tüketmeye daha az istekli oluyorlar, bu da talebi düşürüyor ve malların fiyatlarının ucuzlamasını sağlıyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, günlük kullanılan 700 ürünün fiyatı üzerinden aylık enflasyonu hesaplanıyor.