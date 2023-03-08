Sevilla'nın kalecisine saldıran PSV Eindhoven taraftarına 3 ay hapis cezası

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



49 dakika önce

Kaynak, Reuters

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam karşılaşacağı İspanyol takımı Sevilla’nın kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran PSV Eindhoven taraftarı Dylano K., 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Derhal cezaevine konacak olan 20 yaşındaki saldırgan taraftar, 2 yıl gözetim altında tutulacak ve stadyumlara alınmayacak.

PSV Eindhoven, Sevilla maçında yaşanan olay nedeniyle UEFA tarafından verilecek para cezasını da, saldırgan taraftardan tahsil etmek istiyor.

Eindhoven’da 23 Şubat’ta oynanan karılaşmanın son dakikalarında sahaya girerek, Sevilla kalecisi Marko Dmitroviç’e yumruk atan Dylano K., çalıştığı iş yerinden ve PSV Taraftar Derneği'nden kovulmuştu.

Olayın ardından güvenlik görevlileri tarafından sahadan uzaklaştırılan Dylano K., saldırganlık suçlamasıyla Çarşamba günü hakim karşısına çıktı.

Tribünlerdeki taşkınlık nedeniyle 2021 ve 2022 yıllarında iki kez toplum hizmeti cezası alan Dylano K.’nin, stadyum yasağı cezası bulunduğu belirlendi.

Fanatik PSV taraftarının, yasaklı olmasına rağmen başka birinin kartıyla Sevilla maçına girdiği düşünülüyor.

Dylano K., hakimin bu konudaki sorularına yanıt vermedi.

Olay sırasında kanındaki alkol seviyesinin 1,6 promil olduğu belirlenen saldırgan, yaptığı şeyi hatırlamadığını savundu.

Mahkeme, Sevilla kalecisi Dmitroviç’e saldıran Dylano K.’yı, 1 ayı ertelemeli 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, bu saldırıyı “Kaleci Dmitroviç’e, futbol kulüplerine ve PSV'nin gerçek taraftarlarına tamamen saygısızlık” olarak değerlendirdi.

Saldırgan taraftar derhal cezaevine konacak. Cezasının bitiminden sonra da 2 yıl boyunca denetime tabi tutulacak olan K., bu süre içinde stadyumlara da alınmayacak.

PSV Eindhoven, daha önce de olay çıkaran Dylano K. için ömür boyu stadyum yasağı istiyor.

PSV Eindhoven Genel Müdürü Marcel Brands, Sevilla maçında yaşanan saldırı nedeniyle çok utandığını belirerek, UEFA'nın kulübe vereceği para cezasını Dylano K.’dan tahsil etmek istediğini bildirdi.

Hollanda’da, 2011'de kupa maçı sırasında AZ kalecisi Esteban'a saldıran Ajax taraftarı Wesley van W., 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu nedenle spor kamuoyunda, PSV Eindhoven taraftarına verilen cezanın yeterli olmadığı öne sürülüyor.

PSV Eindhoven , olaylı maçı 2-0 kazanmasına karşın, ilk maçta Sevilla’ya 3 - 0 yenildiği için elenmişti.

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmişyti.