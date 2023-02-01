FBI, ABD Başkanı Biden'ın Delaware'deki evinde inceleme yaptı

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57 dakika önce

ABD'de FBI, Başkan Joe Biden'ın Delaware eyaleti Rehoboth şehrindeki evini, gizli belgeleri saklayıp saklamadığını görmek için araştırdı.

Biden'ın avukatının yaptığı yazılı açıklamaya göre inceleme, Başkan'ın "tam desteğiyle" daha önceden planlanmıştı. Biden evin aranmasına izin verdiği ve işbirliği yaptığı için; arama izni de çıkarılmadı.

Amerikan TV kanalı CBS, incelemenin Biden'ın gizli belge sakladığına yönelik geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası olduğu bilgisini paylaştı.

FBI ise araştırmayla ilgili bir açıklama ya da yorum yapmadı.

Biden'ın avukatı Bob Bauer, "Operasyonel güvenlik ve bütünlük için araştırmanın kamuoyuna daha önce duyurulmadan yapıldığını" açıkladı.

Bu araştırma, Kasım ayında Washington DC'deki üniversite ofisi Penn Biden Center'da devlete ait gizli belgelerin bulunmasının ardından Biden'a ait birçok mekanda yapılan araştırmaların devamında geliyor.

Biden'ın Delaware, Wilmington'daki evinde de Aralık ve Ocak aylarında yapılan araştırmalarda, 2016'ya kadar yürüttüğü Başkan Yardımcılığı döneminden kalma gizli belgelere ulaşılmıştı.

Biden'ın özel mülklerinde ne kadar gizli belgeye ulaşıldığı henüz net olarak bilinmiyor, ancak Ocak ayındaki aramada en az 10 belge bulunduğu kamuoyuna açıklandı.

Biden'ın ekibi "Ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını ve tam anlamıyla işbirliği yaptıklarını" açıkladı.

Kasım ayında belgeler ilk kez bulunduktan hemen bir gün sonra, Biden'ın avukatları Beyaz Saray'a bildirimde bulundu ve belgeler Ulusal Arşiv'e teslim edildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri de devamında bulunan belgelerle ilgili hemen bilgilendirildi.