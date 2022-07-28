Söz yazarı ve şarkıcı İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti

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Yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü.