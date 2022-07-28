Söz yazarı ve şarkıcı İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti
Şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İrem, diyaliz tedavisi görüyordu. 2016 yılında da hastaneye kaldırılmış ve diyaliz makinasına bağlanmıştı.
İrem’in son zamanlarda durumunun ağırlaştığı söyleniyordu.
İlhan İrem’in eşi Hansu İrem, eşinin ölümünü Hürriyet gazetesine doğruladı ve “Eşim melek oldu” dedi.
İlhan İrem 1 Nisan 1955’te Bursa’da doğdu.
Yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü.
İrem'in vefat haberinin duyulmasıyla sosyal medyada sanatçıya taziye için binlerce paylaşım yapıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Sanatçı İlhan İrem’in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş da başsağlığı paylaşımında bulundu.