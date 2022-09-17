K﻿raliçe'nin tabutuna yaklaşan kişi gözaltına alındı

43 dakika önce

Kraliçe Elizabeth'in tabutunu ziyareti sırasında izin verilenden daha yakınına giden bir kişi, güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Westminster Hall'da halkın ziyaretine açılan tabutu görmek için oluşturulan kuyruk 10 kilometreye yaklaştı, bekleme süresi 24 saatten uzun.

Bu uzun sırada saatler süren bekleyişin ardından Westminster Hall'a ulaşan bir kişi, Cuma akşamı yerel saatle 22.00 sıralarında tabutun çok yakınına yürüdü. Londra Polisi, bu kişinin "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Kraliçe'nin tabutuna yapılan ziyaretlerin canlı yayını da bu olay sırasında kısa bir süreliğine kesildi.

İngiltere Parlamentosu'ndan bir yetkili de "Meydana gelen olaydan haberdrız, bir kişinin sıradan çıkarak tabutun yakınına doğru ilerlediğini öğrendik" açıklaması yaptı:

"Bu kişi Westminster Hall'dan çıkarılarak sıra yeniden oluşturuldu. Düzende ciddi bir aksama yaşanmadı."

Cuma akşamı olayın hemen öncesinde Kraliçe'nin çocukları Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve PRens Edward da Westminster Hall'daydı.