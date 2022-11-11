Ekrem İmamoğlu 'YSK üyelerine hakaret' davası öncesi konuştu: 'Bu mahkemeden utanç duyuyorum'

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18 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bugün görülmeye devam edilecek.

Davada İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi ve siyasi yasaklı olması talep ediliyor.

Ekrem İmamoğlu davadan birkaç saat önce katıldığı bir yayında, ekonomik sıkıntıları hatırlattı ve dikkatin bunlardan uzaklaştırılmaya çalışıldığını savundu.

Fox TV yayınında konuşan İmamoğlu, davanın zararının da faydasının da kendisini zerre kadar ilgilendirmediğini söyledi ve “Bu mahkemeden utanç duyuyorum” dedi.

İmamoğlu ‘ahmak’ ifadesini YSK üyeleri için kullanmadığını, İçişleri Bakanı Soylu’ya yanıt verdiğini savundu.

Ankara Belediye Baskanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından “Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz” mesajını paylaştı.

CHP duruşma gününde, ‘Yargılanan İstanbullunun iradesidir.’ mesajıyla Kartal'da bir buluşma çağrısı yapıyor.

D﻿ava da Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görülecek.

İ﻿Yİ Parti'li siyasetçilerden de destek mesajları paylaşılıyor.

İmamoğlu, iptal edilen 31 Mart 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından "31 Martı iptal ettirenler ahmaktır" demişti.

İddianamede ise eski YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu öne sürülüyor.