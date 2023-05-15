14 Mayıs seçimlerinde partilerin ve adayların oy oranları ne anlama geliyor?

15 Mayıs 2023, 04:05 +03 Güncelleme 58 dakika önce

Ayşe Sayın / BBC Türkçe

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Türkiye, cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem parlamento seçimleri için sandığa gitti.

Sandıkların yüzde 96,5’inin sonuçlarına göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini önde götürürken, asıl sürprizi seçime partisiz olarak giren “ATA İttifakı”’nın adayı Sinan Oğan yaptı.

Sonuçlar, her iki ittifaka ve cumhurbaşkanı adayına da tepkili olan seçmenin Oğan’ı tercih ettiğini gösteriyor. AKP oylarındaki gerilemeye karşın, Cumhur İttifakı parlamentoda da çoğunluğu sağladı.

14 Mayıs seçimlerinde, gözler Cumhurbaşkanlığı seçiminde oldu. İkinci tur olasılığı bulunan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu ise gece geç saatlere kadar netleşmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyları yüzde 49,5’lerde, Kılıçdaroğlu’nun da yüzde 45, Sinan Oğan’ın ise yüzde 5,2’de seyrettiği görüldü. Seçimin ikinci tura kalması halinde Cumhur İttifakı, parlamento çoğunluğu avantajı ile seçime gitmiş olacak.

Seçimin ikinci tura kalması halinde Sinan Oğan’ın kilit isim haline geleceği ve anlaştığı ittifakın adayına da avantaj getireceği yorumu yapılıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Seçimin sürprizini seçime partisiz olarak giren “ATA İttifakı”’nın adayı Sinan Oğan yaptı.

AKP oyları geriledi, MHP oylarını korudu

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığının özellikle Ankara İstanbul, İzmir gibi metropoller başta olmak üzere bir çok ilde AKP’ye oy kaybettirdiği gözlenirken, 6 Şubat depreminin yaşandığı illerin büyük çoğunluğunda ise birinci parti çıkmayı başardı.

AKP oylarında yaklaşık yüzde 7 gerileme görülmesine karşın, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve oylarını büyük ölçüde koruyan MHP’nin desteğiyle Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağladı.

Ayrı listeyle seçime girmesine karşın Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da aralarında bulunduğu 5 dolayındaki milletvekili çıkaracağı görülen YRP’nin ittifaka pozitif etkisi olduğu gözlenirken BBP oyları yüzde 1’de kaldı. MHP ise yaklaşık yüzde 10 bandıyla, yüzde 11 oy aldığı 2018 seçimlerindeki oylarını korumuş görünüyor.

Muhalefet umduğunu bulamadı, CHP listesiyle seçime girenler kazandı

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Parlamento seçimlerinde DEVA Partisi Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girdi. Ancak bu sistem, CHP oylarında büyük bir sıçrama yaratmadı.

Oylarını yaklaşık yüzde 3 artıran CHP’nin milletvekili sayısında çok büyük değişiklik olmazken, bu işbirliği CHP Listelerinden seçime giren partilere yaradı. Açıklanan sonuçlara göre DEVA, Gelecek ve Saadet CHP oylarını yaklaşık 3 puan artırmasına karşın, ittifak partilerinden yaklaşık 40 isim parlamentoya girdi.

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Emek ve Özgürlük İttifakı altında seçime giren Yeşil Sol Parti oyları ise ittifak içinde yer alan Türkiye İşçi Partisi’nin batıdaki illerde seçime ayrı liste ile girmesi nedeniyle geriledi.

HDP, 2018 seçimlerinde y 67 milletvekilini parlamentoya göndermişti. Son rakamlara göre YSP’nin vekil sayısının 62’ye gerilediği görülürken, ittifak içinde yer alan TİP 4 milletvekilliğini aldığı için Emek ve Özgürlük İttifakı toplamda neredeyse aynı oranda Meclis’te temsil edilecek.