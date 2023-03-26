Bahçeli: Hizbullah’la HÜDAPAR arasında berrak bir ilişkiye tesadüf edilmemiştir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) Hizbullah ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Hizbullah’ın 2000 yılındaki operasyonlarla “militanlarının ve örgüt liderinin etkisiz hale getirildiğini” söyleyen Bahçeli, “Hizbullah terör örgütüyle Hür Dava Partisi arasında berrak bir ilişkiye, bu çerçevede ikna ve tevsik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir” dedi.

Bahçeli, 1999-2001 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yapmış Saadettin Tantan’a da konuyla ilgili konuşması yönünde çağrı yaptı:

“Her fırsatta konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Tantan’ın bu konuda sessizliğe gömülmesi, bakanlık sorumluluğunu üstlendiği dönemde Hizbullah terör örgütüne karşı hangi operasyonel faaliyetlerin yapıldığını dürüst şekilde paylaşmaktan şu ana kadar imtina etmesi doğru değildir.”

Tantan: HÜDA-PAR’la Hizbullah arasında tabii ki bağ var

82 yaşındaki Tantan Bahçeli’nin açıklamasından kısa bir süre sonra konuyla ilgili Sözcü TV’ye verdiği röportajda, “HÜDA-PAR’la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır” dedi.

O dönem Bahçeli’nin Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Tantan, “57. hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan’ın nasıl öldürüldüğüne, Başbakan Yardımcısı olarak şahit olmuş biri. Bunları nasıl söyleyebiliyor anlamak mümkün değil” diye konuştu.

Tantan, Bahçeli’nin sözlerinin parlamentoya yeniden girmek için söylenmiş olabileceğini savundu:

“HÜDA-PAR’ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum.”

Diken internet sitesinden Bilal Çelik'e de konuşan Tantan, kendi bakanlığı döneminde çok sayıda Hizbullah üyesinin yakalandığını ancak "AKP hükümetleri döneminde ise bu kişilerin serbest bırakıldığını ya da işledikleri suçları itiraf etmelerine rağmen cezalarının yarıya düşürüldüğünü" savundu.

Kaynak, İçişleri Bakanlığı

Türkiye, Hizbullah’ı terörist örgüt olarak tanımlıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın “terörist faaliyetleri” nedeniyle arananlar listesinde ise 31 Hizbullah mensubu bulunuyor.

Başta CHP olmak üzere muhalefet ise MHP’yi, “Hizbullah’a yakın olduğu, üniter yapı yerine federasyonu savunduğu" ifade edilen HÜDA PAR ile ittifak ortaklığına sessiz kalmakla eleştiriyor.

Daha önce BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan MHP’li yetkililer, HÜDA PAR’ın isminin ittifak protokolünde yer almadığına dikkat çekerek, seçim işbirliğinin Erdoğan’ın kendisine destek verecek kitleyi genişletme çabası olduğunu savunmuştu.

MHP’li yetkililer, HÜDA PAR’ın bölgede PKK ve HDP’ye karşı tutum aldığı, parti yöneticilerinin “terörle bağlantılarının bulunmadığı” açıklamaları yaptıkları anımsatarak, “Biz o beyanları esas almak durumundayız” görüşünü dile getirmişti.