Güney Koreliler, 'zorba' K-pop yıldızlarını internette nasıl ifşa ediyor?

Popüler Netflix dizisi The Glory, bir kadının çocukken kendisine zorbalık edenlerden intikam alma hikayesini anlatıyor.

Bunlar Güney Kore'nin popüler dizisi The Glory'nin bazı rahatsız edici sahneleri. Dizi, bir kadının titizlikle planladığı, lisede kendisine zorbalık yapanlardan intikam alma hikayesini anlatıyor.

K-pop yıldızlarının adı çıkıyor

Yapımcılar için mali yükü var

2021 yılında aktör Ji Soo, internette eski sınıf arkadaşı tarafından öne sürülen şiddet iddialarının ardından başrolünü üstlendiği River Where the Moon Rises'tan istifa etmek zorunda kaldı.

İsimsiz suçlamalar

'Nihai intikam, zorbalığın tamamen son bulması'

The Glory'nin başrol oyuncusu Song Hye-kyo

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 144 ülkeden ve bölgesel yönetimden topladığı verilerle hazırladığı raporuna göre, 2019 yılında her üç öğrenciden biri zorbalığa maruz kaldı.

Ancak şiddet uygulayanların adının duyurulması ve ayıplama daha çok bir Güney Kore kavramı. Buna özel bir isim de var, "Hakpok" ve #MeToo etiketiyle bu konuda paylaşımlar yapılıyor. Şu an her zamankinden daha fazla "tövbekar" "zorba" var.

Daha önce The Glory'nin yönetmeni An Gil-ho, okul yıllarında yaşanan bir şiddet olayıyla ilgili özür dilemişti.

The Glory'nin yönetmeni de onlardan biri. Şu an 40'lı yaşlarında olan An Gil-ho'nun, 17 yaşında Filipinler'de okurken diğer çocuklara şiddet uyguladığı iddia edildi.