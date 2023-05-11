Seçimlerde milletvekili hesapları: Büyük partiler daha mı avantajlı?

37 dakika önce

14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde mecliste kimin çoğunluğu elde edeceğini öngörmek pek mümkün görünmüyor.

Seçim yasasının geçen yıl değiştirilmesiyle, oylar bu yıl ittifaklara değil, doğrudan partilere dağıtılacak.

İttifaklar, ortak listeyle seçime giren partiler, tek başına katılan partiler...

Vekiller D'hondt sistemiyle partiler arasında bölüştürülürken, hangisi sandalye dağıtımında daha avantajlı olacak? Sandığa ittifakla ya da ortak listeyle girmek arasında, sayısal olarak ne gibi farklar var? Küçük ve büyük illerde hesaplamalar aynı mı?

Ve son olarak, seçmen olarak biz nelere dikkat etmeliyiz?

Ekibiyle birlikte siyasett.com sitesinde olası oy sayılarıyla vekil dağılımı simülasyonu yapan Naci Koru ve her ilde bir milletvekili için gerekli oy yüzdelerini hesaplamış olan TİP Kayseri Milletvekili Adayı ve İktisatçı Nazır Kapusuz, ulaştıkları sonuçları BBC Türkçe'ye anlattı.

Haber: Aylin Yazan

Video: Aylin Yazan - Selim Büyükgüner

Grafikler: Selim Büyükgüner