Güney Afrika’da 16 kişi ölü bulundu: Gaz sızıntısından şüpheleniliyor

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor

Fotoğraf altı yazısı,

5 saat önce

Güney Afrika’da 16 kişinin ölü bulunmasının ardından yetkililer, bunun bir gaz sızıntısından kaynaklandığını düşünüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kişiler, Johannesburg’un doğusundaki Boksburg’da ölü bulundu.

Bölgede yasa dışı altın madenciliği yapılıyor. Ölümlerin, bu işlem sırasında kullanılan nitrik oksit gazından kaynaklandığından şüpheleniliyor.

Bu gaz yasa dışı madenciler tarafından, terk edilmiş madenlerden çıkarılan topraklardaki altının ayıklanmasında kullanılıyor.

Boksburg’daki gecekondu mahallesi Angelo’da, ölümlere yol açtığı düşünülen bir gaz konteyneri bulundu.

Hayatını kaybedenlerin tümü, olay yerine 100 metreden daha yakındaydı.

BBC’ye bilgi veren ilkyardım yetkilileri, hastaneye kaldırılan kimse olmadığını, gazdan etkilenen herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gece karanlığında bölgedeki arama faaliyetlerine devam eden yetkililer, daha fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe ediyor.