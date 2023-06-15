İngiltere Parlamentosu Raporu: Boris Johnson, Covid kurallarının ihlaliyle ilgili olarak milletvekillerini kasıtlı olarak yanılttı

Fotoğraf altı yazısı, Boris Johnson

15 Haziran 2023, 12:00 +03 Güncelleme bir saat önce

İngiltere'de Avam Kamarası İmtiyaz İnceleme Komitesi, eski başbakan Boris Johnson'la ilgili raporunu açıkladı. Komite, Johnson'ın Covid salgını döneminde konutunda verilen partilerle ilgili olarak Parlamento'yu kasıtlı olarak yanılttığı sonucuna vardı.

Raporda, Johnson'ın, "komite üyelerine yönelik iftira kampanyasının suç ortağı" olduğu belirtildi.

Johnson, İngiltere'de "demokratik sürece zarar vermekle" de suçlandı.

Eski başbakan ise hakkındaki rapor için "dengesiz" yorumunu yaptı, raporun "siyasi suikast girişimi" olduğunu iddia etti.

Johnson, geçen hafta Covid salgını sırasında Başbakanlık Konutu’nda verilen partilerle ilgili raporun kendisine iletilmesinin ardından milletvekilliğinden istifa etmişti.

Eski başbakan bu yönde bir karar almasaydı, Avam Kamarası İmtiyaz İnceleme Komitesi, Johnson'ın milletvekilliğinin 90 gün askıya alınmasını tavsiye edecekti.

Komite, Johnson'ın bundan sonra Parlamento'ya girişine izin verilmemesini istedi.

Bu konuda nihai kararı Avam Kamarası verecek.

Johnson geçen hafta milletvekilliğinden istifa ederken, Avam Kamarası İmtiyaz İnceleme Komitesi'ni, milletvekillerini yanılttığında ısrar ederek, kendisini “Parlamento dışına itmeye çalışmakla” suçlamış, “En azından şimdilik Parlamento’dan ayrılmak çok üzücü” demişti.

Uzun bir yazılı açıklama yapan Johnson, komite için "düzmece bir mahkeme" ifadesini kullanmış, "Bu mahkemenin amacı, gerçekler ne olursa olsun beni suçlu bulmaktı" ifadelerini kullanmış, uğradığı muamelenin kendisini “şaşırttığını ve hayrete düşürdüğünü” söylemişti.

Johnson, Mart ayında Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlarken, Parlamento’yu yanılttığını kabul etmiş ancak bunu kasten yapmadığını söylemişti.

Johnson’ın istifası sonrası, İngiltere'de eski başbakanın, başkent Londra’nın batısındaki seçim bölgesi Uxbridge and South Ruislip’te ara seçim yapılacak.

İlk kez 2001’de milletvekili seçilen Johnson, 2008-2016 yılları arası Londra Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Johnson, 2016’da İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) kararı aldığı referandum öncesi yürüttüğü kampanyayla bu kararda önemli rol oynamıştı.