Ukrayna'da Kramatorsk'taki saldırı sonrası Rus ajanı olduğu iddia edilen şüpheli vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacak

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42 dakika önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy önceki gün Kramatorsk kentinde düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğunu söylediği, Rus ajanı olduğu iddia edilen şüphelinin vatana ihanet suçundan yargılanacağını açıkladı. Saldırıda 11 kişi ölmüş, en az 60 kişi de yaralanmıştı.

Zelenskiy, "Rusya'ya hayatları yok etmesi için yardım edenler, en üst düzeyde cezayı hak ediyor" dedi.

Şüpheli, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Ukrayna güvenlik birimlerine göre, gözaltına alınan ve sadece fotoğrafı kamuoyuyla paylaşılan şüpheli, Rus ajanı ve füze saldırısı öncesi, hedef alınan restoranın görüntülerini Rus ordusuna gönderdi.

Salı günü Kramatorsk'ta Ukrayna askerlerinin ve yabancı gazetecilerin de sık gittiği popüler bir restorana düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerden üçünün yaşı 18'in altındaydı.

Yaşamlarını yitirenlerden ikisi 14 yaşındaki ikizler Yuliya ve Anna Aksenchenko'ydu.

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Saldırıda 17 yaşındaki bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yaralılar arasında ise yetkililere göre Ukrayna'nın önde gelen yazarlarından biri ile Kolombiya vatandaşları da vardı.

Adı açıklanmayan yazar henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Rusya'yı "savunmasız" Kolombiyalılara yönelik saldırısı nedeniyle kınadı. Saldırının savaş protokollerinin ihlali olduğunu belirten Petro, Rusya'ya protesto notası verileceğini açıkladı.

Restoranın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna'nın doğusunda Donetsk bölgesinde Kramatorsk şehri halen Ukrayna ordusunun kontrolünde. Ancak şehir, Rusya'nın işgal ettiği bölgelere yakın.