Altın: Neden değerli? 'Güvenli liman' olmaya devam edecek mi?

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15 dakika önce

Doğumda, sünnette, düğünde. Altın, Türkiye’de hayatın bir parçası. Hem hediyeleşmek hem de tasarruf amacıyla yoğun rağbet görüyor. Son yıllarda ilgi iyice arttı.

Peki altın nasıl herkesin sahip olmak istediği bir metaya dönüştü; Türkiye'de neden bu kadar popüler?

Dünyada ne kadar altın var? Altının fiyatını ne belirliyor?

Gelecekte de değerini koruyabilecek mi?

BBC Türkçe, konuyu uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, altın ve para piyasaları uzmanları Şirin Sarı ve Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün değerlendirmeleriyle araştırdı.

Haber-Video: Esra Yalçınalp

Grafik: Osman Kaytazoğlu