Deprem Suriye'de de büyük yıkıma yol açtı: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Afrin yakınlarında bir binadan bir çocuğun kurtarılma anı

40 dakika önce

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak 7,7 büyüklüğündeki deprem Suriye'de de büyük bir yıkıma yol açtı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, hükümetin denetimindeki Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus'ta en az 326 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında 1000'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma ağı Beyaz Bereliler ise muhalefetin denetimindeki kuzeybatı bölgelerinde 147 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kuruluşun Twitter paylaşımında 340 kişinin de yaralandığı belirtilerek "Ölü ve yaralı sayısı artabilir. Çünkü enkaz altında kalan aileler var. Ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın atılacak adımları koordine etmek üzere kabinesini topladığı haber veriliyor.

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Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, birçok kentte kurtarma ekiplerinin şiddetli yağmurun altında enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

Ülkede muhalefetin denetimindeki bölgelerde yaklaşık 4 milyon kişi yaşıyor.

Çoğu savaş nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinden göç eden bu kişilerin büyük bölümü bombardımanlarda büyük oranda yıkılan binalarda yaşıyor.

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Yardım kuruluşları, sağlık hizmeti verilen bazı binalar ve hastanelerin yaralıların tedavisi için boşaltıldığını söylüyor.

Başkent Şam'da da 40 saniye süren depremde insanların geceyi sokakta geçirdiği haber veriliyor.

Suriye Arap Kızılayı uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.