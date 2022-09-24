Ukrayna toprağı 4 bölgede 'referandum': 'Askerler kapıma gelerek sözlü olarak yanıtımı sordu'

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, R﻿us medyasında oy verme işlemlerinden görüntüler de yayınlandı

52 dakika önce

Batı’nın gayrimeşru olarak tanımladığı Rusya’ya katılım referandumlarının kapı kapı dolaşan silahlı askerler tarafından yapıldığı bildiriliyor.

Rusya son hafta içinde Ukrayna toprağı 4 bölgeyi ilhak etmek için harekete geçti ve bu bölgelerde ‘referandum’ yapılacağını duyurdu.

Beş gün süreceği açıklanan sürece ilişkin BBC bu yerleşimdeki bazı kişilerle konuştu.

Zaporijya’ya bağlı Enerhodar’da yaşayan bir kadın, askerlerin kapısına gelerek sözlü olarak yanıtını sorduklarını söyledi.

Aynı kişi akerlerin yanıtı bir kağıda işaretleyerek ayrıldığını anlattı.

Güneydeki Herson’da da silahlı askerler şehir merkezinde kurulan sandığın başında bekliyor.

Rusya devlet medyası kapı kapı yapılan oy toplama işleminin “güvenlik amaçlı” olduğunu bildiriyor.

Tass haber ajansı, özel olarak 27 Eylül tarihinde, kişilerin şahsen oy verebileceğini, bugüne de kapı kapı oy vermenin süreceğini duyurdu.

BBC’ye konuşan Melitopol kentinde yaşayan bir kadın, işbirlikçi olarak nitelediği iki kişinin Rus askerlerle birlikte kapısına geldiğini ve oy vermesinin istendiğini söyledi.

Aynı kadın kapıda yaşananları anlattı:

“Babam ‘hayır’ yanıtı verdi. Annem de ‘Eğer ‘hayır’ verirsem ne olur?’ diye sordu. ‘Bir şey olmaz’ yanıtı verdiler. Annem şu anda Rusların peşlerine düşeceğinden endişe ediyor”

Melitopol’lu kadın, oyun kişi başı yerine hane başına bir oy olarak alındığını söyledi.

H﻿alka ne soruluyor?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, D﻿onetsk'teki oy verme işlemi

Moskova bunun özgür ve adil bir süreç olduğunu savunsa da silahlı askerlerin var olması bu iddia ile çelişiyor.

Kiev’in düzmece olarak nitelediği referandumların uluslararası tanınırlığı olmayan bir ilhakla sonlanması durumu, Rusya’nın bu bölgeler üzerinde hak iddia etmesine ve savaşın uzaması sonucuna evrilebilir.

ABD Başkanı Joe Biden, Moskova’nın referandumlarını ‘düzmece’ olarak niteledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus yetkililerin seçime katılım oranlarını uyduracağını ve sonuç yaratacağının kanıtları bulunduğunu söyledi

İşgal altındaki Herson, Luhansk, Donetsk ve Zaporijya’da Rusya’ya katılım referandumları yapılıyor.

Herson’da yaşayan biri, liman bölgesinde kullanılmayan bir binada oy verilebileceğine ilişkin çağrı yapıldığını söyledi.

Yine BBC’ye konuşan aynı yerden bir kadın, silahlı kişileri bir binanın önünde gördüğünü anlattı. Kendisinin pasaportu olmadığını söyleyerek oy vermekten kaçtığını kaydetti.

Kiev, referandumların bir şeyi değiştirmeyeceğini, kuvvetlerinin bu bölgeleri geri almak için ilerlemeye devam edeceğini açıklıyor.

Görevlilerin yerel halka, “Rusya’ya federal bir unsur olarak katılmayı destekliyor musunuz?” diye soruluyor.