Ukrayna lideri Zelenskiy’nin başkanlık aracına bir başka araç çarptı, olay inceleniyor

9 dakika önce

Başkanlık aracı ile özel bir aracın çarpıştığını kaydeden Nikiforov, “Başkan bir doktor tarafından muayene edildi ve ciddi bir yarası olmadığı görüldü” dedi.