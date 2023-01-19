Gözaltındaki eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili Belçika’yı "işkencecilikle" suçladı

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

34 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalı kapsamında suçüstü yakalanarak gözaltına alınan eski başkan yardımcısı Eva Kaili, “işkenceye maruz bırakıldığını ve Orta Çağ koşullarında tutulduğunu” savundu.

Kaili’nin avukatları, Yunan parlamenterin içinde bulunduğu gözaltı koşullarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu söyledi.

Belçika Federal Savcılığı'nın 9 Aralık’ta düzenlendiği “temiz eller” operasyonu kapsamında, yüklü miktarda nakit para ile suçüstü yakalanan Kaili’nin tutukluluk hali devam ediyor.

Kaili’nin avukatları, Perşembe günü mahkemeye başvurarak Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kaili’nin elektronik kelepçe koşuluyla serbest bırakılmasını istedi.

Ancak savcılık bu talebi reddetti. Kaili’nin en az 1 ay daha tutuklu kalması bekleniyor. Kaili’nin 24 saat içinde ret kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.

“Suç örgütüne üyelik, kara para aklama ve yolsuzlukla” suçlanan Eva Kaili, avukatları aracılığıyla Belçika’daki tutukluluk koşullarına tepki gösterdi.

Gözaltı sürecinin “Orta Çağ koşullarında” sürdüğünü savunan Kaili, kendisine tecrit uygulandığını söyledi.

Gözaltına alındığından bu yana 23 aylık bebeğini görmesine sadece iki kez izin verildiğini belirten Kaili, geçen hafta kimseyle temas kurmasına izin verilmediğini öne sürdü.

Avukatlarına göre, 16 saat kaldığı polis hücresinde havanın soğuk olmasına ve montunun alınmasına rağmen Kaili’ye ikinci bir battaniye verilmedi. Ayrıca gözaltında regl olması ve çok fazla kan kaybetmesine rağmen yıkanmasına izin verilmedi.

Yunan parlamenter, hücresinde sürekli ışık açık kaldığı için uyuyamadığını da söyledi.

Eva Kaili’nin avukatı Michalis Dimitrakopoulos, "Bu bir işkence. Kaili suçlandı ancak masumiyet karinesi diye bir şey var. Biz Avrupa'dayız, ancak bu eylemler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. Bunlar Orta Çağ uygulamaları” dedi.

Kaili, Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek amacıyla Katar ve Fas’tan rüşvet almakla suçlanıyor.

Yunan parlamenter ile birlikte yardımcısı ve çocuğunun babası olan erkek arkadaşı Francesco Giorgi de halen gözaltında.

Yaklaşık 500 bin euro nakit parayla suçüstü yakalanan Kaili, bu nedenle milletvekili dokunulmazlığından yararlanamıyor.