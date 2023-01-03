Zelenskiy: Rusya, Ukrayna’yı uzun vadeli saldırılarla yıldırmayı planlıyor

17 dakika önce

Matt Murphy | BBC News

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın silahsız insanlı hava aracı (SİHA) saldırılarına uzun bir süre boyunca devam ettirerek Ukrayna halkının moralini bozmayı hedeflediğini söyledi.

Son istihbarat raporlarına göre Moskova’nın, İran yapımı Şahit tipi SİHA’larla daha fazla saldırı düzenlemeyi hedeflediğini aktaran Zelenskiy, Rusya’nın amacının Ukrayna’yı “yıldırmak” olduğunu belirtti:

“Dayanmalıyız ve bunun için her şeyi yapmalıyız. Teröristler diğer hedeflerine ulaşamadıkları gibi buna da ulaşamayacaklar.

“Şimdi gökyüzünü korumakla görevli herkesin çok daha dikkatli olması lazım.”

Bu açıklama, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde çok sayıda Rus askerini öldürmesinin ardından geldi.

Ukrayna ölü sayısının yüzlerce olduğunu öne sürerken, nadir görülen bir şekilde saldırıyı doğrulayan Rusya, 63 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg, saldırının boyutu nedeniyle Moskova’nın önceki seferlerde olduğu gibi sessiz kalmayı göze alamadığını belirtti.

Bu, Rusya’nın 10 ay önce başlattığı işgalden bu yana bir kerede en fazla askerinin öldüğünü kabul ettiği vaka oldu.

Rusya son dönemde Ukrayna’ya yönelik SİHA saldırılarını artırdı.

Son üç günde çok sayıda kent ve elektrik şebekesi hedef alındı.

Zelenskiy Ukrayna hava savunma sistemlerinin yeni yılda 80’den fazla İran yapımı SİHA düşürdüğünü söyledi.