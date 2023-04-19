YSK’dan iki seçim kararı: Milletvekili adayı bakanların istifa etmeleri gerekmeyecek, 16 ilde Millet İttifakı ismi kullanılamayacak

Kaynak, Getty Images

Yazan, Fundanur Öztürk

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



19 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün hem ittifakların seçim bölgelerindeki faaliyetlerini hem de milletvekili adayı olan bakanları ilgilendiren iki karar aldı. YSK milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğine dair bireysel başvuruyu reddetti; CHP ve İYİ Parti’nin tek başına liste çıkardığı 16 seçim bölgesinde seçim pusulalarında Millet İttifakı isminin yer almamasını kararlaştırdı.

YSK'nın kararına göre AKP listelerinde liste başında milletvekili adayı olan 15 bakan, seçim sonuçlanana dek bakanlık görevlerini sürdürecek.

Kararda, bakanların diğer kamu görevlilerine göre atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle "kamu görevlisi sayılamayacakları" belirtildi.

CHP ve İYİ Parti, 16 ilde seçime "fermuar liste" yöntemiyle girme kararı almıştı. 9 ilde CHP adayı, 7 ilde ise İYİ Parti adayı birinci sırada gösterildi.

Partiler, söz konusu 16 ildeki oy pusulalarında “Millet İttifakı” isminin yer alması hakkında YSK’dan görüş istemişti.

YSK ise ayrı liste çıkarılan bu 16 ilde Millet İttifakı adının kullanılamayacağına karar verdi. Dolayısıyla bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak, parti logosu üzerinde, Millet İttifakı ibaresi yer almayacak.

Seçmenler Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari’de sadece CHP logosunu; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İYİ Parti logosunu görecek.

Bakanların adaylığına karşı bireysel başvurular yapıldı

BBC Türkçe’ye konuşan YSK temsilcileri, bakanların milletvekili adaylığına muhalefet partilerinin değil, YSK’ya bireysel başvuru yapan seçmenlerin itiraz ettiğini söyledi.

Nitekim Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, milletvekili adayı olan bakanların istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde YSK’ya başvuru yapmıştı.

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, “Faruk Emin Ağaoğlu, bir insan hakları derneği ve 3-4 vatandaş bakanların adaylığına itiraz etti. Siyasi partilerden bir itiraz olmamıştı” dedi

CHP YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu da kamuoyunda tartışılanın aksine, “Biz ne cumhurbaşkanının üçüncü kez adaylığına ne bakanların milletvekili adayı olup olmayacağına ilişkin YSK’ya herhangi bir yazılı itirazda bulunmadık. Bu vatandaşların itirazıydı” diye konuştu.

Devlet memuru olan milletvekili adaylarının 16 Mart’a dek istifa etmesi gerektiğini hatırlatan HDP YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki ise bu durumun bir kargaşa yarattığı görüşünde.

2018 seçimlerinde de milletvekili adayı gösterilen 3 bakanla ilgili benzer tartışmaların yaşandığını belirten Tiryaki, “YSK, oy birliği ile ‘Gerek yok’ kararı aldı” dedi.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk ise “Bireysel itiraz başvuruları vardı ama sırada biz de itirazımı dile getirdik. Biz bakanların da kamu görevlisi olduğunu söyledik, bakanların da istifa etmesi gerektiğini söyledik ama oy birliği ile reddedildi” diye konuştu.

16 şehirde “Millet İttifakı” ismi yer almayacak

CHP ve İYİ Parti tek listeyle girdikleri 16 kentte üst unvan olarak “Millet İttifakı” isminin yer almasını talep etmiş, AKP YSK Temsilcisi Recep Özel ise bu talebe itiraz etmişti.

Dün her iki başvuruyu da değerlendiren YSK, 7’ye karşı 4 şeklindeki oy çokluğu ile Millet İttifakı’nın 16 şehirdeki seçim pusulasında yer alma talebini reddetti.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'e göre “Bu kararın hiçbir mantığı yok”:

“Şu anda ayakta olan bir ittifak protokolü var. Bu protokol doğrultusunda bizim listelerimiz kabul edildi. İttifakla alakalı herhangi bir problem olmadığı için, bir yerde tek girsek de oy pusulası üzerinde ittifaka ilişkin isim yazılmasını istedik. Neden reddettiklerini biz de anlamadık. Bunun hiçbir mantığı yok. Sonuç olarak ittifak ayakta… O zaman protokol de geçersiz demesi lazım.”

Öztürk, iki partinin ortak listeyle seçime girdiği Ankara’dan örnek verdi:

“Ankara özelinde düşünün, Ankara özelinde CHP ile İYİP giriyor ya birlikte ittifakta, ittifakta girdiği zaman ikisi birlikte olduğu için üzerlerine millet ittifakı yazıyor. Yozgat’ta biz giriyoruz sadece, orada bizim üzerimizde ittifak yazmayacak. Bu diğer ittifaklar için de geçerli olacak, tek başına girilen yerlerde benzer bir uygulama olacak.”

AKP YSK temsilcisi Özel: 16 ilde fiili bir durum yaratıldı

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel ise CHP ve İYİ Parti’nin başından beri ittifak protokolüne aykırı hareket ettiğini ve “fiili durum” yaratıldığını savundu:

“İttifakın anlamı nedir? Birden fazla siyasi parti olması lazım. Fakat 16 seçim çevresinde tek başına giriyor CHP ve İYİ Parti. Ben de dedim ki, onların ittifakının aslında hiçbir hükmü yok”

“Çünkü İttifak protokolünü 6 siyasi parti genel başkanı imzaladı, bunun 4’ü liste vermedi, diğer iki parti de hem bazı yerlerde hiç liste vermedi hem de protokolde hiçbir bir değişiklik yapmadı. Fiili bir durum oluşturdular.”