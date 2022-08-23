ABD: Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılarını artıracak

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Borodyanka'da savaş sırasında tahrip olan bir apartman binası

23 Ağustos 2022, 12:33 +03 Güncelleme 46 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'da sivillere yönelik saldırıları artıracağı uyarısında bulundu. ABD'ye göre Rusya, Ukrayna'da hükümet binalarına yönelik saldırılar da düzenleyecek.

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği, hala Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşlarından bir an önce ülkeden ayrılmalarını istedi.

Reuters ajansına göre bir ABD yetkilisi, Amerikan istihbaratının paylaştığı uyarıdan söz ederek şu açıklamayı yaptı:

"Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'daki sivil altyapıya ve hükümet tesislerine karşı saldırılarını artıracağı yönünde bilgi edindi. Rusya'nın bugüne kadar Ukrayna'daki davranışlarını değerlendirdiğimizde halka ve sivil altyapıya karşı düzenlenebilecek saldırılardan endişeliyiz."

ABD Dışişleri Bakanlığı, tehlike anında yapılacaklarla ilgili şunları tavsiye etti:

"Patlama veya siren sesleri duyarsanız hemen korunaklı bir bölgeye gitmeye çalışın. Eğer evinizde veya dışarıda bir binanın içindeyseniz, en alt kata inin veya içinde en az pencerenin ve dışarıya bakan duvarın olduğu bir odaya girin. Kapıları kapatın ve pencerelerden uzaklaşın."

İstihbarat uyarısının ardından yarın Kiev'de Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilat etmesinin 31. yıl dönümü için yapılması planlanan kutlama etkinlikleri iptal edildi.

Çarşamba günü aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının altıncı ayı.

Başkentte bugün sabah saatlerinde siren seslerinin duydulduğu bildirildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Zelenskiy ile görüşecek

Öte yandan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bugün Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek.

Duda'nın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre iki lider, Ukrayna'daki son durumu, savaşın ekonomik etkilerini ve ülkede yaşanan insani krize çözüm bulmak için işbirliği olasılıklarını değerlendirecek.