Bella Hadid: Müslüman kültüründe yetişmediğim için üzgünüm

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Süpermodel Bella Hadid “Müslüman kültüründe” yetişmesine izin verilmemesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi ve "Filistin davasını savunmaya devam edebilmek için işini kaybetmeyi göze aldığını" belirtti.

Dünya genelindeki büyük moda evleriyle çalışan 25 yaşındaki manken “bu dünyaya manken olmaya gelmediğini fark ettiğini” anlattı.

Filistinli müteahhit Muhammed Hadid ve Hollandalı manken Yolanda Hadid’in kızı olan Bella Hadid, Filistin davasının en bilinen savunucularından biri.

GQ dergisine konuşan Hadid, anne ve babasının 2000 yılında boşanmasının ardından California’da büyümesi nedeniyle, Filistinli köklerinden kopmuş hissettiğini anlattı.

Hadid “Uzun süre bu parçamı özledim ve bunu beni gerçekten üzgün ve yalnız hale getirdi. Büyürken her gün babamla birlikte olmak, ders çalışmak, ibadet etmek ve genel olarak Müslüman kültüründe yaşamak isterdim ama bu bana verilmedi” dedi.

İşimi, arkadaşlarımı kaybettim

Hadid ayrıca “Orada yaşayan ve Filistin’i hiç özgür görmemiş yaşlılar için ve büyüyüp hala güzel bir yaşama sahip olabilecek çocuklar için Filistin’den bahsediyorum” diye konuştu.

Filistin’e destek konuşmalarının moda sektöründe bazı isimlerin gözünden düşmesine neden olduğunu ve bazı arkadaşlıklarını bile bu yüzden kaybettiğini söyleyen Hadid, kariyeri için görüşlerinden taviz vermek istemediğini anlattı.

Hadid “Bu dünyaya manken olmaya gelmediğimi fark ettim. Bu konumda olduğum ve konuşabildiğim için şanslıyım. Peki, bunun kötü yanı ne? İşimi kaybetmem” dedi.