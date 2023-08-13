Alman milletvekili Akbulut’un sosyal medya paylaşımları yüzünden Türkiye’de gözaltına alındığı ortaya çıktı

Kaynak, X

14 Ağustos 2023, 01:09 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Alman milletvekili Gökay Akbulut, 3 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Almanya’da muhalefette yer alan Sol Parti‘den milletvekili olan Akbulut, 2019’da yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında “terör propagandası” yapmak suçlamasıyla bir soruşturma açtığını belirtti.

Eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X’te bir açıklama yapan Akbulut, Almanya Dışişleri Bakanlığı’na devreye girerek serbest kalmasını sağladığı için teşekkür etti.

Aynı zamanda Türkiye’yi ziyaret etmeye ve fikirlerini açıklıkla dile getirmeye devam edeceğini de ekledi.

Antalya Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında milletvekili olduğunu belirtmesine rağmen gözaltına alınan Akbulut, serbest bırakılmasının ardından aile ziyaretini kısa keserek Almanya’da döndüğünü belirtti.

Kayseri’den kendisine “ölüm tehditlerinin de geldiğini” söyleyen Akbulut, Ekim ayında Türkiye ve Almanya parlamenterler grubunun bir ziyareti kapsamında tekrar Türkiye’ye geleceğini vurguladı.

Gözaltına alınması hakkında bir yorum yapmasına fırsat kalmadan “birkaç saat içinde dosyanın silindiğini” öne süren Akbulut, “Bu olay gösteriyor ki Türkiye’de kuvvetler ayrılığı bulunmuyor. Ancak merak etmeyin, gözaltına alınmam talebi beni korkutacak değil” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Reuters’a konuşan bir kaynak, hem Ankara’daki büyükelçiliğin hem de Antalya’daki konsolosluğun Akbulut ile irtibat halinde olduğunu ekledi.

İki dönemdir mecliste yer alan Akbulut, göçmenlerle ilgili çalışmalarıyla biliniyor.

Kürt kökenli bir milletvekili olan Akbulut, Mayıs 2022'de PKK'nın Almanya'da faaliyet yasağının kaldırılması için bir yasa tasarısı sunmuştu.