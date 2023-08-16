Japonya'dan Kahramanmaraş dersleri: Japonlar depreme nasıl hazırlanıyor?

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55 dakika önce

Japonya, 'Ring of fire' olarak adlandırılan, Ateş Çemberi’nin içinde bir ülke.

Dünyanın aktif yanardağlarının yüzde 10’unun yer aldığı fay hatlarının üzerinde yer alan Japonya’da yılda yaklaşık 1500 deprem meydana geliyor.

Dört büyük adadan oluşan ülkede bu depremler, okyanusun kıyısında veya altında gerçekleşirse tsunami denen dev dalgalar da oluşuyor.

Ancak Japonlar, depreme hazırlık kültürüyle dünya çapında övgüler alan bir millet.

Bütün büyük yıkıma yol açan sarsıntılardan, özellikle de Kahramanmaraş depremlerinden sonra Türkiye’de çoğu kimse sık sık depremlerle sallanan ama binaları yıkılmayan Japonya’yı örnek gösteriyor.

Peki Japonlar bu noktaya nasıl geldi, binalarını depremlere nasıl hazırlıyorlar ve Türkiye'ye önerileri neler?

Tokyo'da uzmanlar ve Tokyo Valisi Yuriko Koike ile konuştuk, Japonya'nın deprem gerçeğiyle yaşamayı nasıl öğrendiğini araştırdık.