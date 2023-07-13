İngiltere'de pratisyen doktorların en uzun grevi başladı: Neden iş bıraktılar, hükümet eleştiriler için ne diyor?

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13 Temmuz 2023, 14:00 +03 Güncelleme bir saat önce

İngiltere'de pratisyen doktorlar ücret artışı talebiyle beş günlük greve çıktı.

18 Temmuz Salı günü yerel saatle 07.00'ye kadar sürecek grev, ülkede Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde doktorların en uzun grevi olacak.

Bu süreçte binlerce randevu iptal edilecek ve acil durumlarda daha kıdemli doktorlar müdahale edecek.

Hayati tehlike halinde hastalar ise acil servisi arayabilecek.

BBC'ye konuşan NHS CEO'su Julian Hartley, grevin etkisinin hastalar tarafından hissedileceğini söyledi.

Doktorlar neden grevde?

Pratisyen doktorlar son 15 yıldır ücret artışlarının enflasyonun altında kaldığını ve gelir kaybına uğradıklarını söylüyor. Bu açığı kapatmak için ücretlerine yüzde 35 zam yapılmasını istiyorlar.

Doktorlar sendikası BMA, hükümetin teklif ettiği yüzde 5'lik ücret artışını yeterli bulmuyor.

İngiltere'de BMA sendikasına üye 46 bin pratisyen doktor var.

Sendikanın oylamasında doktorların yüzde 86'sı greve gitme yönünde oy kullandı.

Bu pratisyen doktorların dördüncü grevi.

BMA'da pratisyen hekimler komisyonu eş başkanı Vivek Trivedi, yüzde 35 zam talebiyle yıllar içinde reel ücretlerinde yapılan kesintilerin geri çevrilebileceğini söyledi. Talepleri karşılanırsa bir doktorun 14 sterlin saat ücretinin 19 sterline çıkacağını belirtti.

İskoçya'da bu hafta için planlanan grevler ise iki yıllığına toplam yüzde 17,5 ücret artışı öngören yeni teklif üzerine iptal edildi.

Sendika temsilcisi Trivedi, Başbakan Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Steve Barclay'i müzakereye yanaşmayan "inatçı" tutumları nedeniyle eleştirdi ve hükümetin İskoçya örneğini izlemesi halinde bugün grevi sonlandıracaklarını açıkladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sağlık Bakanı Barclay ve Başbakan Sunak

Hükümet ne diyor?

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, yüzde 35 ücret artışı talebinin enflasyonu tetikleyeceğini, böylece "herkesin fakirleşeceğini" savunuyor.

Bakan, BMA'nın mevcut taleplerinden geri adım atması ve grevi iptal etmesi halinde "uyuşmazlığı çözecek adil bir anlaşma için masaya oturabileceklerini" söyledi.

BMA ise hükümeti müzakere etmemekle eleştiriyor.

Daha kıdemli doktorlar ve uzmanlar ise gelecek hafta 2 günlük greve gidecek.

Hükümetin doktorlar ve öğretmenler de dahil olmak üzere kamu çalışanları için yüzde 6-6,5 düzeyinde bir ücret artışı teklifi üzerinde durduğuna dair haberler gündemde.

Grevin 'maliyeti'

NHS yöneticisi Hartley, uzun süreli grevin başta hastalar olmak üzere NHS'e zarar verdiğini, bu eylemin mali olarak da yük getirdiğini söyledi.

Doktorların son grevinin maliyetinin 100 milyon sterlini bulduğunu belirten Hartley, grev nedeniyle, tedavi için bekleme sürelerinin de uzadığını vurguladı.

İngiltere'de sağlıktaki grevler nedeniyle NHS kapsamında 600 bini aşkın randevunun ertelendiği belirtiliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, "Covid kahramanı, sıfır ödeme" yazılı pankartıyla bir pratisyen doktor

Sağlık sistemi ne durumda?

İngiltere'de sağlık sektöründe hemşireler, ambulans elemanları, fizyoterapistler de daha önce enflasyon oranında ücret artışı talebiyle greve gitti.

Ülkede geçen yıl enflasyon yüzde 11'i aşarak son 40 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra Mayıs ayında yüzde 8,7 oldu.

Pandemi sürecinde de üç milyona yakın randevu iptal edildiği için sağlık sistemi oldukça sıkışmış durumda.

Bugün 7,5 milyona yakın insan hastanede tedavi için sıra bekliyor. Bu, 2007'den bu yana en yüksek rakam ve her 20 kişiden birinin bekleme süresi bir yıldan fazla.

Sağlık çalışanları ve sendikalar, son yıllardaki pandeminin etkisinin dışında NHS'in bu durumda olmasını yıllardır yeterli ödenek yapılmamasına bağlıyor.

NHS ayrıca başta hemşireler olmak üzere büyük ölçüde personel eksikliğiyle karşı karşıya. Bunda düşük ücretler ve ağır iş yükünün en önemli faktörler olduğu belirtiliyor.