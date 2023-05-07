Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nun otobüsüne taşlarla saldırıldı, miting yarıda kaldı

Kaynak, CHP Fotoğraf altı yazısı, İmamoğlu yağan cisimlerden şemsiye ile korunmaya çalışıldı

48 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı.

Miting yarıda kesildi.

Olayın havadan görüntüsünde, miting alanına bakan otobüsün arkasındaki bir alanda polis kordonu altında bir grup görülüyordu.

CHP’liler olayda yaralanan partililer ve basın mensupları olduğunu söylüyor.

Ekrem İmamoğlu saldırıya uğradığı anlarda, Erzurum emniyet müdürü ve valisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylüyordu.

İmamoğlu, grubu kordon altında tutan polislere de "Biz de sizi seyrediyoruz" diyerek, 200 kişi olduğunu söylediği grup karşısında etkisiz kalmalarını eleştiriyordu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun İstanbul'a dönüşünde, partilileri "Sabiha Gökçen Havalimanına bekliyoruz" çağrısı yaptı. Ancak İmamoğlu, olayda yaralanan kişiler hakkında bilgi alana dek şehirden ayrılmayacağını söylüyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Twitter hesabından, "Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız" paylaşımını yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 'Erzurum Olayları' başlığıyla bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, itidal çağrısı yaptı ve seçmenin korkutulmaya çalıştığını savundu ve "14 Mayıs'a odaklanın, gerisi teferruattır" dedi.

"Ekrem evladıma geçmiş olsun" diyen Kılıçdaroğlu, "Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız" dedi.

İmamoğlu'nun saldırıya uğradığı mitingin görüntüleri

Erzurum’da gerilim nasıl başladı?

İmamoğlu’nun miting saati yaklaşırken kent yönetimi CHP’nin miting yapacağı meydana belediye otobüsleri çekti.

Konunun kamuoyuna duyurulması sonrası araçlar buradan kaldırıldı.

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger alana konulan araçların saat 16.30 itibariyle çekildiği duyurusunu yaptı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, CHP il başkanlığının kamuoyunu yanılttığını savundu.

Sekmen, “Cumhuriyet Halk Partisi, İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen miting alanını dolduramayacağını anladığından sağı solu karalayarak ‘Miting yapmamıza izin verilmiyor’ imajını oluşturmaktadır. Miting alanı müsaittir ve ilgili makamlardan izin alınarak isteyen parti miting yapabilir.” mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.