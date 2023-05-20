İkinci tur öncesi liderlerin Cumartesi günkü son açıklamaları neler oldu?

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Adıyaman'da konuştu.

20 Mayıs 2023, 17:23 +03 Güncelleme 4 dakika önce

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Mayıs'taki ikinci turu yaklaşırken, lider siyasetçiler çeşitli yöntemlerle seçmenlerine seslenmeye devam etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki insanlar önlerinde diz çöksün. İstiyorlar ki kimi aday gösterirlerse milletimiz tıpış tıpış oy versin" dedi.

Adıyaman'da depremzedelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir. Milletin desteğini hak edeceksin, eser ortaya koyacaksın. İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın." diye konuştu.

Konteyner kent ziyaretinde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığında yüzde 66'yı geçen oy oranıyla Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis'te de Adıyaman'ın tercihi yine Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

"Millete tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Bütün bu deprem bölgesiyle ilgili 'Size bir şey yok' bu ifade kullanılır mı? Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanındadır. Bundan sonra da yanında olacaktır.

"Sandıkta tecelli iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar, oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden 'Milletin karnı Togg'muş' diyorlar. Her türlü hakareti ediyorlar. Ama bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık' sorusunu sormuyorlar.

Türkiye bir seçimini demokrasi şöleniyle tamamlamıştır. 28 Mayıs'tan umudunu kesen CHP Genel Başkanı'nın daha zehirli dil kullandığını görüyoruz. Pervasız ve nefret söylemi kokan açıklamalarıyla toplumumuzu düşmanlaştırıyor. Düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan bileği kırılacak."

Cumhurbaşkanı, Twitter'dan gençlere seslendiği açıklamasında da şunları söyledi.

"Bu 21 yıl boyunca hiçbir genç kardeşimin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına, beklentilerine, beğenilerine karışmasına da izin vermedik.

Ülkemize kazandırdığımız nice eserin, yatırımın, projenin yanı sıra fikirlerinizi rahatça ifade edebilmeniz, gençliğinizi özgürce ve doyasıya yaşayabilmeniz için de var gücümüzle çalıştık.

Bugün her türden sanat etkinliğinin rahatça düzenlenebildiği, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, sporun, müziğin, bilimin, teknolojinin hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde yer aldığı bir Türkiye’de yaşıyoruz.

Sayısı 208’e çıkan üniversitelerimizle, 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1.249 AR-GE merkezimizle hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz.

1 milyonu aşkın gencimizin yarıştığı TEKNOFEST ile potansiyelinizi sergileyebileceğiniz, dünya ile rekabet edebileceğiniz platformlara sahibiz. Millî Teknoloji Hamlemiz sayesinde teknolojiyi sadece tüketen değil; tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz.

Kaynak, İYİ Parti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde, elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız" dedi.

Akşener, yüzde 5,3 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ile görüşmediğini, bu konuda Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkili olduğunu belirtti ve "Oğan ya da bir başka arkadaşımız, İnce de dahil, her türlü görüşme yetkisini, talepleri varsa o talepleri yerine getirme yetkisini verdik. Her türlü görevi, talebi yerine getirebilir" dedi.

Akşener, "Ya 2019'da PKK'ya, 2023'te de Hizbullah'a sırtını dayayanları seçeceksiniz, ya da ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacak olanları seçeceksiniz. Ya 'Suriyelileri gönderemeyiz' diyenleri seçeceksiniz ya da 'göndereceğiz' diyen bizleri seçeceksiniz" ifadesini kullandı.

Akşener; DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım' derse ona da hazırız" sözleri üzerine, "Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" yanıtını verdi.

Akşener, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin olarak ilk kez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun potansiyel seçmeni, sandığa gitmeyen, geçersiz oy atan ve Erdoğan'a oy vermeyen seçmen; Kılıçdaroğlu'na verilen oy düşüldükten sonra 12 milyondan fazla.

"14 Mayıs'tan sonra İYİ Parti olarak neler yaptık? Millet İttifakı liderleri ile sandık güvenliği başta olmak üzere 2. tura yönelik görüşmeler yaptık ve sadece Kılıçdaroğlu'na çalışılacağı için merkezinin CHP olduğu iletişim dilinin CHP tarafından organize edildiği ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildi ve bir kampanya grubu kuruldu.

"Kanaat önderi dediğimiz pek çok insan üzerinde etkili olan, kendi çevremizdeki pek çok insanla bire bir görüşmeler yaptım.

Partimizin yetkilisi konumunda olan tecrübeli arkadaşlarımız da benzer çalışmalar yaptılar.

81 ildeki tüm teşkilatlarımız, eski ve yeni vekillerimiz çarşambadan itibaren saha çalışmasına başladılar.

Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde, elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız.

Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nda olduğunun altını çizen Akşener şöyle devam etti;

‘’Millet İttifakı’nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Çünkü Millet İttifakı’nın adayının yerine, Sayın Erdoğan’ın kazanması hâlinde hem meclis hem bu ucube sistemin seçtirdiği Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir daha Türkiye’de tartışılamaz bir hâle gelir. Buna mutlaka mâni olmalıyız. Meclis Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin olabilir ama daha da elzem hâlde bu ucube sistemin en azından denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi lazım.’’

Öztrak: Millet bankadan kredi alamadı