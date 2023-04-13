Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne, 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak

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Türkiye sinemasının en başarılı yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kuru Otlar Üstüne, 76'ıncı Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışacak. Kuru Otlar Üstüne, bugün açıklanan Cannes Film Festivali resmi seçkisinde yer olan 19 filmden biri.

Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı son filminin senaristleri Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu. Ortak yapımcısı ise Arte France.

Filmin oyuncuları arasında Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici de yer alıyor.

Çekimleri iki yıl önce Erzurum'da başlayan film, Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasında sık sık karşımıza çıkan Anadolu'dan insan hikayelerine odaklanıyor.

Anadolu'nun uzak bir köyünde zorunlu hizmetini tamamlayan bir genç öğretmenin taciz suçlamasıyla yüzleşmesiyle yaşadıklarını konu alan film birçok sinefil tarafından 2023'ün merakla beklenen filmlerinin başında gösteriliyor.

Festivalde Kuru Otlar Üstüne ile birlikte yarışan filmler şöyle:

Club Zero - Jessica Hausner

The Zone Of Interest - Jonathan Glazer

Fallen Leaves - Aki Kaurismaki

Olfa's Daughters - Kaouther Ben Hania

Asteroid City - Wes Anderson

Anatomy Of A Fall - Justine Triet

Monster - Kore-Eda Hirokazu

Il Sol Dell'avvenire - Nanni Moretti

Last Summer - Catherine Breillat

Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan

La Chimera - Alice Rohrwacher

The Passion Of Dodin Buffant - Tran Anh Hun

Rapito - Marco Bellocchio

May December - Todd Haynes

Youth - Wang Bing

The Old Oak - Ken Loach

Banel E Adama - Ramata-Toulaye Sy | İlk Film

Perfect Days - Wim Wenders

Firebrand - Karim Aïnouz

76. Cannes Film Festivali'nin açılış töreni 16 Mayıs'ta yapılacak.

Ceylan'ın Cannes karnesi

Nuri Bilge Ceylan, bundan 20 yıl önce Uzak filminin 2003 Cannes Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü almasıyla uluslararası arenada tanınan bir yönetmen haline geldi.

Ceylan'ın İklimler filmi 2006 Cannes Film Festivali'nde yarışma bölümüne kabul edildi. Ceylan, 2008'de de Üç Maymun filmiyle Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.

Ceylan, 2009 Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer aldı. 2011 Cannes Film Festivali'nde Bir Zamanlar Anadolu'da adlı filmle Büyük Jüri Ödülü'ne layık görüldü.

Ceylan, Kış Uykusu filmiyle 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı.

Daha önce senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören'in yönettiği Yol, 1982'de Altın Palmiye'ye layık görülmüştü.