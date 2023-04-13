Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne, 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak
Türkiye sinemasının en başarılı yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kuru Otlar Üstüne, 76'ıncı Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışacak. Kuru Otlar Üstüne, bugün açıklanan Cannes Film Festivali resmi seçkisinde yer olan 19 filmden biri.
Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı son filminin senaristleri Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu. Ortak yapımcısı ise Arte France.
Filmin oyuncuları arasında Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici de yer alıyor.
Çekimleri iki yıl önce Erzurum'da başlayan film, Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasında sık sık karşımıza çıkan Anadolu'dan insan hikayelerine odaklanıyor.
Anadolu'nun uzak bir köyünde zorunlu hizmetini tamamlayan bir genç öğretmenin taciz suçlamasıyla yüzleşmesiyle yaşadıklarını konu alan film birçok sinefil tarafından 2023'ün merakla beklenen filmlerinin başında gösteriliyor.
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Festivalde Kuru Otlar Üstüne ile birlikte yarışan filmler şöyle:
- Club Zero - Jessica Hausner
- The Zone Of Interest - Jonathan Glazer
- Fallen Leaves - Aki Kaurismaki
- Olfa's Daughters - Kaouther Ben Hania
- Asteroid City - Wes Anderson
- Anatomy Of A Fall - Justine Triet
- Monster - Kore-Eda Hirokazu
- Il Sol Dell'avvenire - Nanni Moretti
- Last Summer - Catherine Breillat
- Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan
- La Chimera - Alice Rohrwacher
- The Passion Of Dodin Buffant - Tran Anh Hun
- Rapito - Marco Bellocchio
- May December - Todd Haynes
- Youth - Wang Bing
- The Old Oak - Ken Loach
- Banel E Adama - Ramata-Toulaye Sy | İlk Film
- Perfect Days - Wim Wenders
- Firebrand - Karim Aïnouz
76. Cannes Film Festivali'nin açılış töreni 16 Mayıs'ta yapılacak.
Ceylan'ın Cannes karnesi
Nuri Bilge Ceylan, bundan 20 yıl önce Uzak filminin 2003 Cannes Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü almasıyla uluslararası arenada tanınan bir yönetmen haline geldi.
Ceylan'ın İklimler filmi 2006 Cannes Film Festivali'nde yarışma bölümüne kabul edildi. Ceylan, 2008'de de Üç Maymun filmiyle Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.
Ceylan, 2009 Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer aldı. 2011 Cannes Film Festivali'nde Bir Zamanlar Anadolu'da adlı filmle Büyük Jüri Ödülü'ne layık görüldü.
Ceylan, Kış Uykusu filmiyle 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı.
Daha önce senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören'in yönettiği Yol, 1982'de Altın Palmiye'ye layık görülmüştü.
Ceylan, 2018 yapımı Ahlat Ağacı adlı filmle de Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.