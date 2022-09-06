ABD medyası: Kuzey Kore, Rusya'ya silah satıyor

14 dakika önce

Matt Murphy | BBC News

Kaynak, RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI

ABD medyası, yaptırımlar nedeniyle ordusunu donatmakta güçlük çeken Rusya'nın Kuzey Kore'den askeri malzeme satın almak zorunda kaldığını bildirdi.

New York Times gazetesinin edindiği gizliliği kaldırılmış istihbarata göre Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca top mermisi ve roket satın aldı.

ABD'li bir yetkili, savaş uzadıkça Moskova'nın Kuzey Kore'den daha fazla silah satın almak zorunda kalacağını söyledi.

Rusya'nın geçen hafta da İran'dan insansız hava araçları satın aldığı bildirildi.

Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan İran ve Kuzey Kore, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Rusya ile ilişkilerini derinleştirmeye çalışıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya-Ukrayna çatışmasından ABD'yi sorumlu tutup Batı'yı "hegemonik bir politika" izlemekle suçluyor ve Rusya'nın güç kullanımının bu nedenle haklı olduğunu savunuyor.

Geçtiğimiz ay Kuzey Kore, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden ve Rusya tarafından tanınan Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıdığını açıkladı ve Moskova ile "yoldaşça dostluğunu" derinleştirme sözü verdi.

Kuzey Kore resmi medyasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülke arasındaki "kapsamlı ve yapıcı ilişkileri" geliştireceğini söyledi.

İstihbarat raporunda ortaya çıkan yeni silah teslimatlarının ne boyutta olduğu ise belirsizliğini koruyor.

ABD'li bir yetkili, Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelmesinin "Rus ordusunun ihracat kontrolleri ve yaptırımlar nedeniyle Ukrayna'da ciddi tedarik sıkıntısı çekmeye devam ettiğini" gösterdiğini söyledi.

Finlandiyalı düşünce kuruluşu Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'ne göre, geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlar Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelire fazla zarar vermedi.

Rusya'nın 6 aylık işgal döneminde yükselen fosil yakıt fiyatlarından 158 milyar euro kazandığı ve bunun yarısından fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithalatının oluşturduğu tahmin ediliyor.

İran'dan SİHA'lar

Ancak ABD ve AB, Rusya'nın ordusunu yeniden ikmal etme kabiliyetinin zayıfladığına inanıyor.

Geçen hafta ABD'li yetkililer, İran yapımı insansız hava araçlarının ilk sevkiyatlarının Rusya'ya yapıldığını söyledi.

ABD istihbarat yetkilileri, Rus operatörlerin "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar konusunda eğitim almak üzere İran'a gittiğine inanıyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptıkları açıklamada, SİHA'ların birçoğunda teslimattan bu yana mekanik ve teknik sorunlar çıktığını belirttiler.

İran resmi olarak Ukrayna veya Rusya'ya silah tedarik edilidiğini reddetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Temmuz ayında, Tahran'ın Rusya'ya Ukrayna'daki savaş için yüzlerce SİHA satma planından söz etti.

İngiltere savunma bakanlığı yetkilileri de Rusya'nın önemli "muharebe kayıplarına" uğradığını ve SİHA tedarikini sürdürmekte zorlandığını ve bu durumun muhtemelen daha da kötüleşeceğini kaydetti.