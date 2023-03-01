Moskova Valisi bir Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü açıkladı

17 dakika önce

George Wright | BBC News

Kaynak, ANTON GERAŞÇENKO Fotoğraf altı yazısı, Fotoğraftaki İHA, Ukrayna yapımı UJ-22 gibi gözüküyor

Moskova Valisi Andrey Vorobyov, başkent yakınlarında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı da bundan birkaç saat önce ülkenin güneyinde iki İHA’nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

Vali Vorobyov, İHA’nın sivil altyapıyı hedef almaya çalışmış olabileceğini söyledi.

Ukrayna bugüne kadar Rusya içinde yapılan hiçbir saldırıyı üstlenmedi.

Rus enerji devi Gazprom’un, olayın gerçekleştiği Kolomna'da bir tesisi bulunuyor.

Rus ajansı RIA Novosti’ye açıklama yapan Gazprom, tesislerinin bu olaydan etkilenmediğini belirtti.

Rus medyasında paylaşılan fotoğrafta hasar görmüş bir İHA’nın karlarla kaplı bir ormana düştüğü görülüyor.

Gazprom’un bölgedeki tesisinin etrafında da sıkı ormanlar bulunuyor.

İHA’nın görünümü, Ukraynalı üretici Ukrjet’in ürettiği UJ-22 modeliyle uyumlu.

Ukrjet, bu aracın 800 kilometre menzile sahip olduğunu söylüyor. Bu da Ukrayna’dan bu bölgeye kadar gitmesine olanak sağlıyor.

Fotoğrafın daha önce internete hiç yüklenmemiş olması da bunun güncel bir fotoğraf olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşçenko bu fotoğrafla yaptığı bir paylaşımda “Burası Ukrayna-Rusya sınırının 500 kilometre içi. Yakında Putin kamuoyu karşısına çıkmaktan korkabilir çünkü İHA’lar oralara kadar ulaşabiliyor” dedi.

Bu Ukrayna’nın bir saldırı girişimiyse, bugüne kadar Moskova’ya en fazla yaklaşmış girişim olacak.

Moskova Aralık ayında, Ukrayna’nın bir İHA saldırısı sonucu Rusya’nın güneyindeki bir hava üssünde üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ukrayna ordusu saldırıyı resmen üstlenmese de Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, patlamaların Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının bir sonucu olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü yaptığı bir konuşmada Batı’nın Rusya içindeki istihbarat ve sabotaj girişimlerini artırmaya çalıştığını belirtti:

“Karşı istihbarat çabamızı artırmamız gerekiyor çünkü Batı bu alandaki faaliyetlerini artırıyor.

“Son dönemde buna daha fazla kaynak, personel ve araç ayırmaya başladılar. Bizim de aynı şekilde karşılık vermemiz gerekiyor.”