Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi, tepkiler ne oldu?

Kaynak, BTK

22 Şubat 2023, 13:32 +03 Güncelleme bir saat önce

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) dün akşam Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirdi. Ekşi Sözlük yetkilileri, kendilerine bir açıklama yapılmadığını söyledi. BTK'nın kararı sosyal medyada tepki çekti.

BTK sorgu sayfasında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yer aldı.

Ardından Ekşi Sözlük, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut, "Biraz önce @sozluk hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edincikçe paylaşacağız" yazdı.

Avukat Gönenç Gürkaynak, "Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli hukuksuzdur. Zamanında YouTube, Twitter ve Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru dosyalarımızda karar verildiği gibi, belirli içerikler için tüm platforma erişim engeli getirilmesi, ifade özgürlüğünün özüne ölçüsüz müdahaledir" dedi.

İmamoğlu: Gün gelecek, devran dönecek, bu yasaklar bitecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine, "Gün gelecek, devran dönecek, bu yasaklar bitecek!" diyerek tepki gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Ekşi Sözlük de engellendi! Depremde insanlar enkaz altındayken, Twitter'a bant daraltması getirilmişti. Telefonlar çekmemiş, internet yavaşlatılmıştı. Hala da keyfi kısıtlamalar devam ediyor... İmdat çığlıkları duyulmadı, insanlar ölüme terk edildi. İktidar insanlık suçu işledi" yorumunda bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kararla ilgili yorumu ise şöyle oldu: