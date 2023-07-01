BBC araştırmasına göre TikTok'ta iklim değişikliğini reddeden yüzlerce video milyonlarca kişi tarafından izleniyor

Yazan, Marco Silva ve Maryam Ahmed

Unvan, BBC Verify

25 dakika önce

Nisan ayında TikTok, iklim değişikliğini inkar eden veya insan faaliyetleri sonucu meydana gelmediğini öne süren içerikleri kısıtlamayı vadetti. Ancak BBC'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre yanlış bilgi paylaşan yüzlerce video platformda yoğun bir şekilde paylaşılmaya devam ediliyor, bunların bir kısmı milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

TikTok'ta İngilizce olarak 'iklim değişikliği' araması yapıldığında sosyal medyada binlerce takipçisi olan, kendini "iş dünyasında başarı koçu" olarak tanımlayan Dan Peña'nın yer aldığı bir videoya rastlamak mümkün.

Peña hakkında bir belgesel filmin 2017 Londra galası sırasında çekilen videoda Amerikalı iş adamı ile bir seyirci arasında hararetli bir tartışma gösteriliyor.

Seyirci, zengin kesimin iklim değişikliğine karşı ne yaptığını sorduğunda Peña, "Finansal kurumlar ve bankalar iklim değişikliğinin olmayacağını biliyorlar" yanıtını veriyor.

İnandırıcı herhangi bir kanıt sunmadan Peña şöyle devam ediyor:

"(İklim değişikliği) bu yüzyılda insanlığa yapılan en büyük sahtekarlık."

BBC'nin temasa geçtiği Peña, iklim değişikliğinin aslında binlerce yıla dayanan "tarihsel bir norm" olduğunu ve "yeni olmadığını" söyleyerek sözlerinin arkasında durdu.

İklim değişikliğinin gerçek bir tehdit olup olmadığını sorgulayan Peña aynı zamanda Çin'de artan sera gazı salımları karşısında aktivistler tarafından önerilen önemleri eleştirdi.

İklim değişikliğinin ve artan sıcaklıkların insan faaliyetlerinden kaynaklandığı ve dünyada yaşamın her yönünü tehdit ettiği bilim dünyasında artık kanıtlanmış bir gerçek olarak kabul ediliyor.

TikTok'ta yayınlanan ve daha sonra defalarca kez yeniden kurgulanıp başka kullanıcılar tarafından paylaşılan videodaki açıklamalar bu bilimsel kanıtlarla çelişiyor.

Bu videolar şimdiye kadar 9 milyondan fazla kez izlendi.

TikTok Nisan ayında iklim değişikliği konusunda "köklü, bilimsel fikir birliğine dayanan konuları baltalayan içeriklere izin verilmeyeceğini" duyurdu.

Ancak Peña'nın videosuna benzer yüzlerce video platformda paylaşılmaya devam ediliyor.

BBC, sadece İngilizce dilinde yayınlanan, iklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucu meydana geldiğini yalanlayan 365 farklı video tespit etti.

Fotoğraf altı yazısı, BBC, iklim değişikliği hakkında yanlış beyanlarda bulunan yüzlerce video tespit etti

TikTok, iklim değişikliğini inkar eden paylaşımları, "Zararlı yanlış bilgilendirme" diye niteliyor.

BBC ekibi, bu tanıma uygun tespit ettiği videoları TikTok'a bildirdi ve kaldırılmaları için en az bir günlük süre tanıdı.

Sosyal medya platformu, bazıları 30 milyondan fazla kez izlenen ve yoğun ilgi gören videoların yüzde 95'ini kaldırmadı.

BBC'ye yaptığı açıklamada TikTok, "İklim tartışmalarını güçlendirmek ve yanlış bilgilerin üstesinden gelmek" için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Şirket ayrıca, kullanıcılar iklim değişikliği ile ilgili videolar aradıklarında konuyla ilgili bir Birleşmiş Milletler web sitesine bağlantı gösterildiğine dikkat çekti.

İklim değişikliği hakkında yanlış iddialar içeren viral videoları çürütmek için sosyal medyayı kullanan iletişim uzmanı Roshan Salgado D'Arcy, Peña örneğinin "yanlış argümanların TikTok'ta ne kadar hızlı yayıldığının göstergesi" olduğunu söylüyor:

"Bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için gerekli kontroller ve denge mekanizmaları yok."

Oldukça yaygın olan bu sorun sadece İngilizce videolarda görülmüyor.

BBC Monitoring ekipleri, İspanyolca, Türkçe, Arapça, Portekizce ve Rusça'da da benzer videolar tespit etti.

Hadley İklim Tahmini ve Araştırma Merkezi'nden Doug McNeall, "Sosyal medyada iklim değişikliğinden ne kadar emin olduğumuz konusunda yanlış bir fikre kapılmak çok kolay. Yanlış bilgiler, iklim değişikliğiyle mücadelemize gerçekten zarar verebilir" diyor.

İngiltere'de aşırılık karşıtı bir düşünce kuruluşu olan Stratejik Diyalog Enstitüsü'nde İklim Araştırması ve Politikası Başkanı Jennie King ise, "Tutarlı, doğru ve adil bir şekilde uygulanmayan kurallar geçersiz hale gelir" diyor.

BBC, araştırmasının sonuçlarını TikTok ile paylaştıktan sonra platformun yönergelerini ihlal ederek iklim değişikliği hakkında yanlış bilgiler yayınlayan 65 hesap kalıcı olarak kaldırıldı.