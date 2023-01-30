Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in Ukrayna savaşı öncesi kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi

30 Ocak 2023, 07:01 +03 Güncelleme 21 dakika önce

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlaması öncesi bir telefon görüşmesinde kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi. Johnson, 2 Şubat 2022'de "çok uzun" bir telefon görüşmesi sırasında, savaşın "mutlak bir felaket" olacağı konusunda Putin'i uyardığını, Rusya liderinin ise kendisini tehdit ederek, "Boris, seni incitmek istemiyorum ama füzeyle bu sadece bir dakika sürer" dediğini aktardı.

Johnson Putin’i, Ukrayna'yı işgal etmenin Batı'nın yaptırımlarına ve Rusya sınırlarında daha fazla NATO askerinin konuşlandırılmasına neden olacağı yolunda uyardı.

Ayrıca Putin'e Ukrayna'nın "yakın gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek, onu askeri harekâttan caydırmaya çalıştı.

Görüşmenin detayları, bugün yayımlanacak "Putin, Batıu'ya Karşı" adlı belgeselinde yer alacak.

Kaynak, Getty Images / Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Fotoğraf altı yazısı, Eski İngiltere Başbakanı Johnson, 22 Ocak'ta Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Johnson ile Putin'in telefon görüşmesinden dokuz gün sonra, 11 Şubat'ta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmek için Moskova'ya uçtu.

BBC belgeselinde, Wallace'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence alarak ayrıldığını, ancak her iki tarafın da bunun bir yalan olduğunu bildiği anlatılıyor.

Wallace bunu "zorbalık veya güç gösterisi" olarak tanımladı ve şu anlama geldiğini ifade etti:

“Sana yalan söyleyeceğim, yalan söylediğimi biliyorsun ve yalan söylediğimi bildiğini biliyorum ve sana yine de yalan söyleyeceğim.”

Wallace, "'Ben güçlüyüm' demekle ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi.

Wallace bu yalanın Rusya'nın Ukrayna’yı işgal edeceğine olan inancını doğruladığını söyledi. Toplantıdan ayrılırken, Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un kendisine "Bir daha asla küçük düşürülmeyeceğiz" dediğini de kaydetti.

İki haftadan kısa bir süre sonra, 24 Şubat'ta Rus tankları Ukrayna sınırını geçerken, Johnson gecenin bir yarısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den bir telefon aldı.

Johnson o anları, "Zelenskiy çok, çok sakindi” diye hatırlıyor ve ekliyor:

”Ama bana, Rusların her yere saldırdıklarını söyledi."