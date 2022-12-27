Sırbistan, ordusunu alarma geçirdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sırp ordusunun ülkenin Kosova ile sınırında bulunan güneydeki bir kasabasına Ekim ayında konuşlanan askerleri

27 Aralık 2022, 06:30 +03 Güncelleme 35 dakika önce

Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp azınlıkla Kosova hükümeti arasında gerginliğin yeniden artması üzerine ordusunu alarma geçirdi.

Pazartesi akşamı bir açıklama yapan Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, güney sınırındaki Kosova ile yaşanan gerginlik yüzünden ordusunun her an çatışmaya hazır bir hale getirildiğini belirtti.

Son yıllarda Kosova ile yaşanan gerginlikler yüzünden Sırp ordusunun daha önce de teyakkuza geçirildiği olmuştu.

En son olarak geçen ay Sırp hava sahasına insansız hava araçlarının girdiği söylenerek ordu alarma geçirilmişti.

İki taraf arasında yaşanan son zamanlarda gerilimin artması ve bir polis memurunun Kosova’da gözaltına alınması üzerine Kosova’daki Sırplar sınıra yakın alanlarda barikatlar kurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in orduya verdiği talimat öncesinde genelkurmay başkanı da sınır bölgesine gitti.

Son birkaç aydır Kosova’nın Sırbistan ile komşu olduğu kuzey sınırında gerginlikler yaşanmakta.

Kosova yönetiminin Sırbistan plakalı aracı bulunan Kosovalı Sırplara Kosova plakası zorunluluğu getirmek istemesi gerilimi körüklemişti.

Bazı Sırplar Kosova'nın bağımsızlığını tanımadıklarını söyleyerek bu kararı protesto ediyor.

Plaka kararıyla ilgili olarak Kasım ayı sonunda AB arabuluculuğunda bir anlaşma yapılmış; Kosova yönetimi plakalarını değiştirmeyenlere ceza verilmesi planından geri adım atmıştı.

Sırbistan da Kosova'daki kentlere yeni plaka vermeyi durdurmayı kabul etmişti.

NATO askeri varlığını artırdı

NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR da son haftalarda bölgedeki varlığını artırdı.

Kosova'nın yaklaşık 1,8 milyonluk nüfusunun yüzde 92'si Arnavut, yüzde 6’sı Sırp. Ülkede Türk nüfus da bulunuyor.

Kosova, 1998-1999'daki savaşın ardından Sırbistan'dan ayrıldığını açıklamış, 2008'de ise bağımsızlığını ilan etmişti.

Sırbistan Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak tanımıyor; ancak ilişkileri normalleştirmek amacıyla 2013'te imzalanan anlaşma uyarınca Kosova yönetimini tanıyor.

Kosova, 100’den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınıyor, bu ülkeler arasında Sırbistan, Rusya ve Çin yok.