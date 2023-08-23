Londra’da bir yerel gazetedeki ilan Rolling Stones’un yeni albümüne mi ait?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sir Mick Jagger geçen yıl ABD turnesinde

bir saat önce

Mark Savage | Müzik Muhabiri

Rolling Stones grubu yeni albümlerinin isimlerini, bir yerel gazeteye verdikleri kurgusal bir cam tamircisi ilanıyla duyurmuş gibi gözüküyor.

Londra’nın Hackney ilçesinde yayımlanan Hackney Gazette’e verilen ilanın metninde Rolling Stones’un ünlü şarkıları Satisfaction ve Gimme Shelter geçiyor.

Grup henüz 31. stüdyo albümünü resmen duyurmuş değil.

İlanda Rolling Stones’a dair başka ipuçları da var.

Bunlardan biri, i harfinin üstünde nokta yerine Rolling Stones’un ünlü dudak logosunun yer alması.

İlandaki kurgusal şirketin 1962’de kurulduğu yazıyor. Bu, Rolling Stones’un kurulduğu yıl.

Reklamdaki şirketin adı olan Hackney Diamonds’ın da albümün adı olduğu tahmin ediliyor. Şirketin adı, grubun 1978’de çıkardığı Some Girls albümüyle aynı fontla yazılmış.

Hackney Diamonds, başkentin doğu ilçesinde kullanılan argoda, hırsızlık sonrası dükkanların önünde veya arabaların yanında yerde kalan cam kırıkları anlamına geliyor.

İlanda bir de telefon numarası yer alıyor.

Kaynak, X Fotoğraf altı yazısı, Reklam Hackney Gazette'in üçüncü sayfasında yer aldı

Numarayı arayınca çıkan bir ses kaydı “Cam uzmanı Hackney Diamonds’a hoş geldiniz: Sinirlenmeyin, tamir edin. Eylül başlarında Mare Street'te açılıyoruz. Kayıt için hackneydiamonds.com. Haydi bakalım” diyor.

İnternet sitesi, bir e-posta listesine kaydolma imkanı veriyor ve bu liste Rolling Stones’un bağlı olduğu müzik şirketi Universal Music tarafından yönetiliyor.

Reklamın yayınından günler sonra ilanı ilk fark eden kişi Clash dergisinin kurucusu Simon Harper oldu.

BBC’ye konuşan Hackney Gazette Editörü Simon Murfitt, ilanın içeriğini Rolling Stones hayranlarının gazeteye yazarak birer hatıra kopyası istemeleri üzerine anladığını söyledi:

“Normalde sayfa tasarımlarını yaparken reklamların içeriğini görmüyoruz. O yüzden gazete basılmadan önce bunun ne olduğunu bilmiyorduk.

“Bize genelde yerel işletmelerin reklamları gelir.”

Murfitt, grup üyeleriyle bir söyleşi yapmayı umduğunu da ekledi:

“Bize bir söyleşi borçları var diye düşünüyorum, haksız mıyım? Beni aramalarını bekliyorum.”

Grubun son albümü 2016’da Blue and Lonesome’du. Bu albümde blues şarkılarını yorumlamışlardı.

Rolling Stones’un yeni bestelerinin yer aldığı son albümüyse 2005’te piyasaya çıkan A Bigger Bang’di.

Grubun davulcusu Charlie Watts Ağustos 2021’de, gırtlak kanseri nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetmişti.

Watts’ın hayatını kaybetmeden önce yeni davul kayıtları yaptığı biliniyor.

Grubun gitaristi Keith Richards, kısa süre önce Los Angeles Times’a verdiği bir söyleşide “Şöyle diyeyim, Charlie Watts’ın henüz duymadığınız işleri var” demişti.

Covid-19 nedeniyle albümün tamamlanmasının geciktiğini belirten Richards “Her şey kapanmamış olsaydı bu lanet şeyi şimdiye bitirmiştik” diye konuşmuştu.

Grubun vokali Mick Jagger da “Şarkıların çoğu hazır, turnemiz bitince nerede olduğumuza tekrar bakıp devam edeceğiz” demişti.

Temmuz ayında Sun gazetesine konuşan ve adının gizli tutulmasını isteyen bir kaynak yeni albümde, grubun eski basçısı Bill Wyman’ın da on yıllar sonra Watts anısına bir şarkı kaydetmesi için gruba davet edildiğini söylemişti.