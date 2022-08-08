AKP'de saha analizleri: 'Oy kaybı durdu; emeklileri rahatlatacak adımlar atılırsa, kararsız seçmen partiye dönebilir'

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

bir saat önce

Ayşe Sayın, Ankara

Meclis’in tatile girmesinin ardından AKP milletvekilleri sahada halkın nabzını tutuyor. Milletvekilleri, şikayet ve önerileri de genel merkeze iletiyor.

Özellikle kırsal kesimde güçlü desteği olan AKP’lilere göre tarım kesimi, ürününün para etmesi nedeniyle memnun.

Partinin oy kaybının “durduğunu” savunan bazı AKP kaynaklarına göre partinin ücretli kesimi, özellikle de emeklileri rahatlatacak adımları atması halinde, kararsız seçmen “partiye geri dönebilir.”

Yaz aylarında seçim bölgelerinde halkın talep, beklenti ve şikayetlerini dinleyen AKP milletvekilleri, sahadan izlenimlerini ve analizlerini, rapor halinde parti yönetimine sunuyor.

AKP’lilerin önceliğini ise son yılların en yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yaşanması nedeniyle, bu durumun seçmenin oy davranışına nasıl yansıyacağı oluşturuyor.

Milletvekilleri bu çerçevede, Meclis’in yeni yasama yılında, yapılması gereken yasal düzenleme önerilerini de parti yönetimine iletiyor.

'Az da olsa düzelme var'

AKP milletvekillerine göre özellikle tarım kesimi ürününün para etmesinden memnun.

Enflasyona karşı yapılan ücret ve ürün taban fiyat artışları nedeniyle partinin “oy kaybının durduğunu” belirten AKP’li bir milletvekili, az da olsa bir oy artışı gözlediklerini ifade ediyor.

AKP’li bir grup seçmenin “kararsıza" geçtiği ancak başka bir partiye de yönelmediği ifade edilirken, ekonomide atılacak adımların halkın cebine yansıması halinde, bu seçmenin geri döneceğine işaret ediliyor.

Enflasyon ve hayat pahalılığını görmezden gelmeyen AKP’de, üretilen malların tüketiciyle buluşması aşamasında fiyatların aşırı şişirildiği yaygın görüş.

Enflasyon nedeniyle bazı ürünlerin 5 kat arttığını ama piyasada bunun çok çok üstünde artışlar olduğunu belirten parti kaynakları, tepkilerini "10 liraya kuru soğan mı olur?” sözleriyle dile getiriyor.

Emekliye formül arayışı: Taban ücret asgari ücrete çekilebilir mi?

AKP'de, tarım kesiminin durumundan memnun olmakla birlikte, özellikle büyükşehirlerde ücretli kesimlerin, özellikle de emeklilerin rahatlatılması gerektiği ifade ediliyor. Maaşların enflasyon karşısında erimesine karşı da parti içinde formüller tartışılıyor.

Konuşulan formüllerden biri, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi veya maaşların asgari ücret oranında artırılması yönünde.

Bu önerinin parti yönetimince de uygun bulunması halinde, Meclis’te yeni bir yasal düzenleme yapılabilir.

Ancak parti kaynakları, bu konuda çok farklı öneriler olduğunu, ekonomi yönetiminin de yapacağı değerlendirmelerle netleşeceğini ifade ediyorlar.

Artış için kaynak emekli ikramiyesi olur mu?

AKP'de, emeklilerin maaşlarının asgari ücrete endekslenmesi halinde kaynak sıkıntısı yaşanması halinde ise emekli ikramiyelerinin kaldırılarak, yeni bir kaynak yaratılabileceği savunuluyor.

Yerine daha iyisini koymadan, emekli ikramiyesinin kaldırılamayacağına dikkat çeken parti kaynakları, emekli maaşlarının asgari ücrete endekslenmesi halinde ancak kamuoyunun ikna olabileceğine de işaret ediyorlar.

Yüksek enflasyona karşın, bu yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiyeler yükseltilmemişti.

Siyasi kulislerde, iktidarın bu uygulamadan rahatsız olduğu ancak muhalefet baskısı nedeniyle de kaldıramadığı için, “enflasyon karşısında eritme” taktiği izlediği yorumları uzunca süredir yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 yıl önce bu yöndeki iddiaları yalanlamıştı.

'EYT oy getirmez'

AKP, uzun süredir direndiği “emeklilikte yaşa takılanların" (EYT) geçmiş seçimlerdeki tepkisini de dikkate alarak, kritik olan 2023 seçimleri için bu konuda da adım atmaya hazırlanıyor.

Yılbaşından sonra EYT’lilerin yararlanacağı düzenlemeye parti içinde itiraz edenler de var. Ancak seçim sürecine girilmesi nedeniyle artık bundan vazgeçilmeyeceği belirtiliyor.

Bazı parti kurmayları, EYT’lilerin büyük kamuoyu baskısı oluşturduğunu ve özellikle muhalefeti bu konuda iktidara baskı unsuru olarak kullandığına dikkat çekiyorlar.