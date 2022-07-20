Fenerbahçe Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Ukraynalı Dinamo Kiev'le golsüz berabere kaldı.
Sarı Lacıvertliler haftaya Çarşamba günü, İstanbul’da rövanş maçına çıkacak.
Karşılaşma, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz kentinde oynandı.
Miejski Stadı'ndaki maçta Fenerbahçe özellikle ikinci yarıda bulduğu pozisyonlarla etkili oldu.
Fenerbahçe bu turu geçebilirse 3. eleme turunda Avusturya’nın Strum Graz takımı ile eşleşecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye; Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, Rossi, Valencia, King 11’i ile çıktı.
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise şu 11’le sahaya çıktı: Bushchan- Kedziora, Zabarny, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sidorçuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Basedin.
Karşılaşma öncesinde UEFA’dan alınan özel izinle statta Ukrayna Ulusal Marşı bir sanatçı tarafından okundu.
Marşı statta yer alan taraftarların çoğunluğu alkışladı.