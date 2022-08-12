11 ilin emniyet müdürü değişti, Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze çekildi

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

12 Ağustos 2022, 03:46 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla 11 ilin emniyet müdürü değişti, Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze çekildi.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Emniyet Müdürü,

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü,

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya Emniyet Müdürü,

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik, Antalya Emniyet Müdürü,

Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı, Giresun Emniyet Müdürü

Vekâleten Karabük Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar, Karabük Emniyet Müdürü,

Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı, Kütahya İl Emniyet Müdürü,

Vekâleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu, Nevşehir Emniyet Müdürü,

Vekâleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Emniyet Müdürü,

Vekâleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner, Sinop İl Emniyet Müdürü,

İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay, Kastamonu Emniyet Müdürü olarak atandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Polis Başmüfettişi; Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ise Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atanarak merkeze çekildi.

Kaynak, Resmi Gazete Fotoğraf altı yazısı, Resmi Gazete

İçişleri Bakanlığı: 329 kaymakamın görev yerleri değiştirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile Hukuk Müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atanmışlardır" denildi.

Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

"1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçemizin Kaymakamının görev yerleri değiştirilmiştir.

"İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 Kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden Kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atanmış, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapılmıştır.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde atamaya tabi tüm ilçelere Kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirilmiştir. Kararname sonrası boş kalan ilçelerimize Kaymakam Vekili görevlendirilmiş olup 922 İlçemizin tamamına Kaymakam verilmesi sağlanmıştır."

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle ayrıca;

Göç İdaresi Başkanlığında boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer getirildi.

Uyum ve iletişim Genel Müdür Vekili Gökçe Ok, Yabancılar Genel Müdürü Vekili Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdür Vekili Muhammet Selami Yazıcı, Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan Vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atandı.

İller idaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz Tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı SG Albay Ahmet Bahadır Tuğamiralliğe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı SG Albay Oğuz Bavbek Tuğamiralliğe terfi ettirildi.