Zaho saldırısı: Irak, Konya'da gelecek ay düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'ndan çekildi

Kaynak, Reuters

bir saat önce

Irak Ulusal Olimpiyat Komitesi (NOCI), Kuzey Irak’ın Dohuk vilayetinde hafta içi düzenlenen saldırıyı protesto etmek için Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bir spor turnuvasına katılmama kararı aldı. Türkiye, saldırıyı gerçekleştirdiği iddasını reddediyor.

NOCI tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, “Yönetim kadromuz, acil toplandı, burada son krizi tartıştı ve 9 Ağustos’ta Konya'da yapılması planlanan 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan çekilme kararı aldı” denildi.

NOCI’nın açıklamasında, "NOCI'nin kararı, masum Iraklıların kanının dökülmesini protesto etmek için... ve Irak devletinin -hükümet ve parlamentonun- tutumu ve Irak halkının talepleri doğrultusunda alındı” denildi.

Ne olmuştu?

Zaho bölgesinde düzenlenen saldırıda ikisi çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrası Irak'ta 1 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Türkiye'yi suçlayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi.

Çavuşoğlu, saldırıyı "terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini" değerlendirdiklerini kaydetti.

KONGRA-GEL ise, saldırıyı PKK’nın gerçekleştirdiği iddiasını reddetti, Türkiye’yi suçladı.

Saldırı, Irak'ta geniş bir öfke ve sosyal medyada Türkiye karşıtı duyguları tetikledi.