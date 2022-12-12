'Ölüm tüccarı' Viktor Bout, Rusya'da aşırı milliyetçi partiye katıldı

Kaynak, Reuters

33 dakika önce

ABD’yle yapılan mahkum takası anlaşmasıyla serbest kalan, “ölüm tüccarı” lakaplı Rus silah tüccarı Viktor Bout, Kremlin yanlısı aşırı milliyetçi LDPR Partisine katıldı.

LDPR lideri Leonid Slutsky internette yayımlanan bir videoda 55 yaşındaki Bout’a, “günümüz Rusya’sındaki en iyi siyasi partiye” katıldığı için teşekkür etti.

ABD’nin operasyonuyla yakalanan Bout 2011’de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bout geçen hafta 32 yaşındaki ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner’a karşılık serbest bırakılmıştı.

Griner, geçen Şubat ayında Moskova’daki bir havaalanında esrar yağı taşıdığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Griner’ın menajeri Kagawa Colas, sporcunun idmanlarına başladığını, ancak bunun Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki kariyerine döneceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Viktor Bout 2011'de hapse atılmıştı.

LDPR’nin yayımladığı videoda, Bout partinin lideri Slutsky ve diğer önde gelen parti üyeleriyle birlikte bir sahnede dururken görülüyor.

Bout’un hapiste “uzun yıllar” geçirdiğini belirten Slutsky “Bugün bizimle. Anavatan dışında başı belaya giren herkesin dönmesini sağlayacağız” dedi.

Bu arada Rus Ria Novosti Haber Ajansı, Bout’un şimdilik herhangi bir seçime girmeyi düşünmediğini söylediğini aktardı.

Rusya Liberal Demokratik Partisi, 1990’lı yılların başında, tepki çeken açıklamalarıyla tanınan Vladimir Jirinovski tarafından kurulmuştu.

Sovyetler Birliği sonrası Rusya’da bir dönem iktidarın ciddi adaylarından biri olan parti, daha sonra Ukrayna’nın işgali gibi önemli meselelerde Kremlin’le aynı tavrı aldı.