13 yaşındaki oyuncu, ABD'nin en genç profesyonel futbolcusu oldu

Kaynak, Sacramento Republic

2 Ekim 2023, 15:42 +03 Güncelleme 38 dakika önce

ABD’deki ikinci klasman futbol ligin ULS'te mücadele eden Sacramento Republic’in 13 yaşındaki forveti Da’vian Kimbrough, ülkenin en genç profesyonel futbol oyuncusu olarak tarihe geçti.

13 yıl, yedi ay ve 13 günlük, 1,80 boyundaki Kimbrough’nun 87. dakikada oyuna girdiği maçı, Sacramento Republic, Las Vegas Lights takımı karşısında 2-0 kazandı.

United Soccer Leauge (USL) ABD futbol liglerinde, MLS’ten sonraki ikinci klasman.

Galibiyetle, Sacramento USL’in batı konferansında üç puan ile liderliğe yükseldi ve böylece iki maç sonra bitecek sezonun ardından, MLS’e yükselmek için yapılacak play off karşılaşmalarına katılmayı garantiledi.

2021’de Sacramento’nun 13 yaş altı takımında 31 kez saha çıkan Kimbrough, 27 gol attı.

ABD’de Kimbrough’dan önce en genç oyuncu rekoru 13 yaş, dokuz ay ve dokuz günlük, Real Monarchs oyuncusu Axel Kei’e aitti.